İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim

ATO Congresium'da düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik" sözleriyle isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirmişti. Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt veren İmamoğlu, "İstanbul'da 24 tane AKP'li, bir tane MHP'li, 14 tane CHP'li belediye var. Hangi ilçeden böyle bilgi almışsa Sayın Cumhurbaşkanı, bizi de bilgilendirirse, gidip o dağları görelim, tedbir alalım. Ama bunlar siyasi cümleler" ifadelerini kullandı.

KANAL İSTANBUL ÇIKIŞI

Riva Deresi'ndeki temizleme çalışmalarını yerinde incelemek üzere, Beykoz Bozhane Köyü'ne giden İmamoğlu, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kanal İstanbul'a karşı olduklarını bir kez daha yineleyen İmamoğlu, "anal İstanbul, İstanbul'un önceliği değildir. Kanal İstanbul, İstanbul'un görüp görebileceği en büyük tahribattır. Birçok negatif yönü var; ben pozitif yanını yakalayamadım. Kanal İstanbul projesi açıklandığından beri, bu konuya ilgiliyim. Yani, bizim orada milyarlarca liralık yatırım yapmamız gerekiyor ki, Kanal İstanbul oluşsun. Sadece İSKİ'nin tespitleri 23 milyarlık yatırım demek. Kimse bunu bizimle oturup konuşmuyor. Yani, bu nasıl finanse edilecek, ne olacak? Milyonlarca liralık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait mülkiyetten bahsediyoruz" şeklinde konuştu.

DAVET POLEMİĞİ

İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya davet edilip edilmediğine ilişkin soruya ise "Şahsıma bir davet gelmedi ama açıkçası toplantının içeriğini de bilmiyorum. Sayın Bakan, Sayın Vali ile bir toplantı yapamaz mı; yapabilir. Bazen bizim birimlerimiz de davet ediliyor, gidiyor arkadaşlar. Oraya giden arkadaşlarımız olmuştur. Ama ben şahsen davet edilmedim; edilseydi giderdim. O ayrı bir şey ama bu seviyede konuyu tartışmıyoruz. Mühim olan hasta şifa bulsun. Dolayısıyla bizim baktığımız pencere o değil. Biz, gerektiğinde Sayın Bakan'la da telefonla görüşüyoruz konuşuyoruz. Tabii önemli bir konu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Başkan seviyesinde temsil edeceği bir toplantı olursa da beni davet edeceklerine inanıyorum. İnşallah bundan sonra öyle bir süreç yaşatırız İstanbul'a" şeklinde yanıt verdi.

"ÇÖP DAĞLARI" YANITI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik" şeklindeki eleştirisine de yanıt veren İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Ben Beylikdüzü'nden buraya, Riva'ya geldim. Ciddi bir kilometre. Ben, tariflenen şeklinde bir şey görmedim. Belki bunlar siyasi cümleler; ama ben hoşlanmıyorum siyasi cümlelerden. Bence Sayın Cumhurbaşkanı'mızı yanlış bilgilendiren insanlar var. Artı; İstanbul'da çöp toplama işini, ilçe belediyeleri yapar. Yani bunun kuralı öyledir. İstanbul'da da 24 tane AK Partili Belediye var, bir tane de Milliyetçi Hareket Partili belediye var, 14 tane Cumhuriyet Halk Partisi belediyesi var. Hangi ilçelerde dağ gördüyse, bize bildirirler. Hangi ilçeden böyle bilgi almışsa Sayın Cumhurbaşkanı, bizi de bilgilendirirse, gidip o dağları görelim, tedbir alalım. Ama bunlar siyasi cümleler. Toplum, bu cümleleri pek dinlemiyor. Bence bu literatürden vazgeçmelerini öneriyorum."