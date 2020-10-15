İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi

Cansel Kula'nın sahibi olduğu restoranın açılış gecesine Yeşilçam'ın usta isimlerinden İlyas Salman ile oyuncu Muharrem Erdemir de katıldı. Okuduğu şiirlerle açılışa renk katan İlyas Salman, gecede kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen sevenlerini de geri çevirmedi.

EVLİLİKLERİNİ GÖZLERDEN UZAK YAŞIYORLAR

İlyas Salman geceye eşi Gülser Salman'la katıldı. 45 yıldır evli olan çiftin Devrim adında bir kızları ve Temmuz Ali adında bir oğulları var. Ekran önünde pek görünmeyen Gülser Salman sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

İşte İlyas Salman ve eşi Gülser Salman: