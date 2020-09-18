İltica ne demektir? İltica hakkı nedir? Kimlere iltica verilir? TDK'ya göre iltica ne demektir?

İltica farklı bir devlete sığınma politikasıdır. Kimler iltica hakkından faydalanabilir. Haberimizde yer alır;

İLTİCA NEDİR?

İltica, yaşadığı ülkeden ayrılarak başka bir ülkeye sığınma talebinde bulunmaktır. İlticanın geçerli olması için sebepler ve kanıtlar sunmak zorundadır. Yaşadığı ülkede hayati tehlikesi varsa, cinsel taciz, ırksal, politik ayrımcılık gibi konulardan muzdaripse başvuruda bulunabilir. Savaş, çatışma ve soykırıma maruz kaln insanlarda toplu iltica hakkı elde ederler.

İLTİCA HAKKI KİME VERİLİR?

Kendi ülkesinde hayati tehlikesi bulup başka ülkelere gidip, o ülkelerden sığınma talebi istemesi durumudur. İltica hakkından yararlanmak isteyen kişiler evraklarının tam olarak hazırlanması istenmektedir. Ayrıca adli kuruma başvurması gerekmektedir.

İLTİCA TDK ANLAMI NEDİR?

İlticanın TDK kelime anlamı kısaca sığınma olarak açıklanmıştır.