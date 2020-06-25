İlk maçında 3 penaltı kurtaran 16 yaşındaki Isenko, takımını finale çıkardı

Ukrayna Kupası yarı final maçında Mariupol ile Vorskla arasında oynanan maça Vorskla'nın 16 yaşındaki kalecisi Pavlo Isenko damga vurdu.

119. dakikada oyuna giren 16 yaşındaki kaleci, skor 1-1 iken 120. dakikada karşı karşıya yaptığı kurtarışla maçı penaltılara taşımayı başardı. Isenko, başarısını seri penaltı atışlarında da sürdürdü ve 3 penaltı kurtarak takımının finale yükselmesini sağladı.

"BEN DEĞİL, BÜTÜN TAKIM KAHRAMAN"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan genç kaleci, "Ben kahraman değilim. Ben üzerime düşeni görev yaptım. Kahraman olan tüm takım. Arkadaşlarım soyunma odasına beni kutladı. Hepimiz çok mutluyduk ama işimiz bitmedi. Şimdi kupayı kazanmak için çalışacağız. Tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Ne zaman görev verilirse ben hazırım" ifadelerini kullandı.