Beşiktaş'la 200. maçına çıkan Atiba, Konyaspor maçı öncesinde plaket aldı

Beşiktaş'ın yıldız ismi Atiba Hutchinson'a maç öncesinde siyah beyazlı kulüp tarafından onore edildi.

Konyaspor maçıyla siyah-beyazlı formayı ligde 200. kez sırtına geçiren 37 yaşındaki Kanadalı orta saha, karşılaşma öncesinde plaket aldı.

Beşiktaş'a 2013 yılında gelen Atiba, Süper Lig'de çıktığı 199 maçta 16 gol - 23 asistlik performans sergiledi. Yedi sezondur siyah-beyazlı formayı giyen yıldız futbolcu, bu süre içerisinde 2015/16 ve 2016/17 sezonları olmak üzere 2 lig şampiyonluğu yaşadı.