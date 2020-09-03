İğneleyici sözler | Kırıcı iğneleyici sözler | En iyi sözler

En iyi sözler serisi ile bugün iğneleyici sözleri ele aldık. Bazen duygularınızı ifade etmek için daha etkili cümleler kurmak isteyebilirsiniz. Biz de bu sebeple iğneleyici sözleri ele aldık.

İĞNELEYİCİ SÖZLER

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Kaybettiğin zaman değil, çabalamak istemediğin zaman kaybedersin aslında.

En mutlu olduğun zamanda bile unutma ki kıçında iğne vardır.

Ben senin karakterine laf etmedim ama olsa zevkle ederdim.

Erkek yalnızca üzüldüğü zaman değil, vazgeçmek üzere olduğu zamanda ağlar.

İnsan aşkını kaybedince şair olurmuş.

Düşüme giren sevgilimden sonra yıllardır gözüme uyku girmedi.

İlla köpek olacağım diyorsanız, sadakati öğrenin. Havlamayı değil.

8 zeka çeşidi varken ısrarla gerizekalı olan adama saygı duyarım.

Tabağına yiyebileceğin kadar yemek, hayatına sevebileceğin kadar insan al. İsrafın lüzumu yok.

Bu dünya değişimi hayretler içerisinde izleyen insanlarla dolu.

Sabah 8, akşam 6 olarak çalışan hiçbir insan zengin olamaz.

Milletin hayatı sürprizlerle dolu, bizim ki sinsilerle.

Bizim rengimiz belli, bukalemun olanlar düşünsün.

Kendi bindiğim gemiyi yakacak kadar deliyken, beni kibritle korkutmaya çalışma!

Yalanım yok ki benim, aklımdasın hala. Ne yapayım güzelim gereksiz şeyleri hep kafama takıyorum.

Sana benden nasihat: Başkasıyla gelen mutluluk, başkasıyla gidecektir.

Hesabını veremeyeceğin işlere kalkışma! Öbür tarafta bulaşık yıkatmıyorlar.

İnsan bazen çok para kazanmayı değil de, kazandığın az parayı yiyebileceğin mütevazi bir hayat arkadaşının olmasını ister.

Kabul ettiğin bir hata aslında kazandığın en büyük zaferdir.

İnsanlarla yüz yüze konuştuğun zaman halledemeyeceğin hiçbir şey yoktur, ama bazı insanlar gelir hangi yüzüne doğru konuşacağına karar veremezsin.

Yüz verip adam ettiysek, sıfırla çarpar yok ederiz.

Balonlar, içi boş şeylerin de bazen yükselebileceğini hatırlatır.

Bazıları ayakkabı numarası gibi, her numara var Allah için.

Eğer ben güneş isem sen aysın. Benim doğduğum yerde sen batarsın.

İnsanlığa davet etsek yol tarifi isteyecek insanlar var.

Bana akıl verirken kalanı size yetmeyecekse benim için risk almayın derim.

Çakalların özgürlüğü Aslan yerden kalkana kadardır.

Bazı insanlar hep kaptan olurlar, söz konusu dümen çevirmek olunca.

Bir zan da şu insanlara gelse kendilerini bu kadar ucuza satmasalar…

Laf yetiştirmekten kendini yetiştirmeyi unutan insanlar var.

Hafif insanlara ağır geldik olay bundan ibaret.

Canım sen sayısalı seçmişsin ama daha karakterini yerden toplayamıyorsun.

Canımı yakacak kadar güçlü olanın sonuçlarına katlanacak kadar gücü olmalı.

Bazıları gözyaşını siler, bazıları ise ağlatanı.

Ben kendi çapımda yazıyorum. Ucu sana değiyorsa, etrafımda dönüyorsun demektir.

Her gece resmine bakmadan yatamıyorum, illa tüküreceğim.

Attığınız ya da atacağınız kazıkları saklıyorum, saklıyorum ki gün gelip bana döndüğünüzde sizi ağırlayacak yerim olsun.

50 kuruşluk çikolatanın verdiği mutluluğu veremeyen insanlar var

Zoruna gittiğini duydum. Güzel yer, ben de gitmiştim!

Adını şifrem yapsam, yetersiz karakter diyecek hala konuşuyor.

Huyumu bilmeden, suyumda yüzersen boğulursun.

Bu laflar sana kapak olsun, fena oturtum helal olsun, tipin yok ki şeklin olsun. Hadi canım yolun açık olsun.

Çakalların özgürlüğü Aslan yerden kalkana kadardır.

Eksik olmayın, dedik. Fazla olmaya başladınız. Hayırdır?

Sen hala kabullenmedin mi sevap sandığın günahlarını!

Arada makyaj malzemelerini de ye ki, biraz da için güzelleşsin.

Bu dünya iyi olanların değil, iyi oynayanların dünyası.

Deliler tedavi edilebilir, ama salaklar asla. Çok uğraşmayın!

Oturur sana şerefi anlatırdım ama, kaybettiği bir şeyi dinlemek ağır gelir insana.

Bugün laf koymıcam. Çay koydum; gel, iç, insanlık gör.

Biz kimsenin varlığıyla var olmadık. Yokluluğuyla da yok olmayız

"Barışalım mı?" dedi. "Sen hiç bir kitabı iki kere okudun mu?" dedim. "Evet." dedi. "Peki sonu değişti mi?" dedim, sustu.

Gidişine illa bir isim konulacaksa, mal kaybı diyelim.

Oyun oynamaya gerek yok hayat. Ne sen çocuksun, ne benim dünyam lunapark.

Bana laf cambazlığı yapma kızım, bir laf sokarım kürtajla bile aldıramazsın.

Gidişine illa bir isim konulacaksa, mal kaybı diyelim.

Canım, karakterin yere düşmüş. Onu bir alıver oradan.

KIRICI İĞNELEYİCİ SÖZLER | İĞNELEYİCİ SÖZLER ARKADAŞA

Dur beynimi çıkarayım da eşit şartlarda konuşalım demek istediğim insanlar var.

Atı kıskandırmak için eşeğe binilmez.

Bazı yapılanları ne yuttum ne unuttum, doğru zaman diye bir şey var ben onu bekliyorum.

Boş teneke gibi ses çıkaranları, tepeden tırnağa kadar icraatla doldururum. Arkadan atar yapmak adamlık değil. Karılık peşinde olanları, etek giyer gezdiririm.

Teneke kadar değeri olmayanlar, nedense 24 ayar altın gibi caka satarlar. Sizin ayarınız ortada güzelim. Tenekelerle işimiz olmaz, ben altın gibi değerli dostlar isterim.

Ben aptal taklidi de yapabilirim. Yeter ki; sen kendini yalnız hissetme.

Haddinden fazla kıymet verip, gereğinden fazla ısrar ettiğin herkes seni buna pişman edecektir. Yaz kenara, lazım olur.

Eşekten yarış atı olmaz ama sen yine de koş spor olsun.

Reçetene "yol" yazıyorum istediğin kadar alabilirsin.

Ben doğuştan haklıyım ama yine de hobi olarak tartışabiliriz.

Bazen diyorum ki; "ne olacak söyle gitsin", sonra diyorum; "söyleyince ne olacak, sus bitsin" - Mevlana

Yanıltmasın seni melek bakışlar, bazılarını şeytan bile ayakta alkışlar.

Ne kralına giderim ne alayına! Bir durum varsa kralı da gelir ayağıma alayı da!

Kimi insan girdiğinde odayı aydınlatır, kimide çıktığında…

Şu saatten sonra sende Fırtına kopsa; bende yaprak oynamaz …

İnsanlar da fotoğraf gibi; Ne kadar büyütürsen, o kadar düşüyor kalitesi!

Makyajı akıyor farkının, herkesleşiyorsun.

Herkes artist olmuş bana da yönetmenlik düşer.

Beni kaybetmeyi seçeni kazanmak için uğraşamam.

Dost dediğin kara günde belli olurmuş. Söndürün ışıkları, dostlarımı sayacağım!

Biz satmayız dost dediğimizi. Olmaz yalan dolanımız, bilmeyiz hile. Nankör demeyiz asla, aslan gibi görür ona göre besleriz yanımızdaki kedimizi bile.

Ben yokken rüzgarım eser o da size yeter.

Öyle güzel umursamam ki, acaba yok muyum dersin.

Hep 'hayır' dese de hayat hep 'hayırlısı' diyeceğim hayata inat.

Senin yapacağın gider en fazla hoşuma gider.

Fukara oIabiIirsiniz, ayakkabıIarınız yırtık oIabiIir. Fakat kimse düşünceIerinize dokunamaz. Zira beyniniz sizin mukaddes sarayınız'dır!

Beni yargılamaya çalışma, deliyi hâkim bile yargılayamıyor. Sen Kimsin?

Senin yapmışlığın kadar, benim silmişliğim var.

Benim ayağımın aItı da müsait, başımın üstü de.Nerede duracağını sen beIirIe.

Yarım kalmış bir film yoktur. O film o kadardır.

Bazı insanlar cips paketi gibi, %70'i hava.

Düştüğüm kuyulardan çıkmak için, ip sallayan dostum olmadı benim. Bu yüzden güçlüyüm ben. Alayına rest çekerim.