İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli programda sunuculuk yapan Seren Serengil ve Bircan Bali, geçtiğimiz gün programdan sonra yine bir araya geldi. 5 aylık hamile olan Bircan Bali ile eşinin videosunu paylaşan Serengil'in paylaşımındaki içki detayı görenleri şaşkına çevirdi.

İÇKİ BARDAĞI DİKKAT ÇEKTİ

Serengil'in çektiği videoda Bircan Bali havuz başında eşi Ömer Gezen'e poz veriyor. Peş peşe eşinin fotoğraflarını çeken Gezer'in elinde ise içki dolu bir bardak var. Seren Seregil'in "Karısının resimlerini çekermiş" notuyla paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Seren Serengil'in paylaştığı video için "Böyle iftar mı olur?" diye tepki yağdı.