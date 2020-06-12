İfade sonrası İlker Başbuğ'dan ilk açıklama: İdam cezası kalkmamış olsaydı bugün hayatta olmayabilirdim

AK Partili 6 milletvekilinin eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek hakkında yaptığı suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iki ismin "şüpheli" olarak ifadesinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazdı. Başbuğ ifade vermek üzere Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na geldi.

BAŞBUĞ'DAN İLK AÇIKLAMA

İlker Başbuğ ifadesinin ardından açıklamalarda bulundu. Biliyorsunuz koronavirüs nedeniyle aylarca içerideydik. Bugün ilk defa sokağa çıktık. Aylar sonra ilk defa çıktık. Bu konuya ilginizden dolayı teşekkür ediyorum. Size yapacağımız açıklamayı yazılı olarak açıkladık dedi.

İlker Başbuğ yaptığı yazılı açıklamada, "5 Ağustos 2013'te FETÖ mahkemesi tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldım. Eğer o gün idam cezası kalkmamış olsaydı bugün aranızda hayatta olmayabilirdim" ifadelerini kullandı.

Başbuğ açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

28 Ağustos 2008'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı olarak göreve başladım. O gün yapılan Genelkurmay Başkanlığı Devir Teslim Töreni'nde yaptığım konuşmada şunu söyledim:

"Giderek güçlenen bazı cemaatler, ekonomiyi yönlendirmeye, sosyal ve politik yaşamı biçimlendirmeye ve dine bağlı bir yaşam tarzı olarak sosyal kimliklerini ortaya koymaya çalışmaktadırlar."

Bu konuşmadan kısa bir süre sonra, Enver Altaylı Fethullah Gülen'e yazdığı mektupta şunu söylüyordu:

"Yeni Gnkr. Bşk.'nın zat-ı alinize ve yapılan hizmetlere bakışı son derece menfidir"

30 Ağustos 2010 tarihinde emekli oldum. 6 Ocak 2012 tarihinde tutuklandım. 5 Ağustos 2013'te FETM mahkemesi tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldım. Eğer o gün, Türkiye'de idam cezası kalkmamış olsaydı, bugün aranızda, hayatta olmayabilirdim.

AK PARTİLİ MİLLETVEKİLLERİ ŞİKAYETÇİ OLMUŞLARDI

AK Partili milletvekilleri Mustafa Elitaş, Bekir Bozdağ, Ahmet Aydın ile eski AK Partili milletvekilleri, Mehmet Ceylan, Ahmet Müfit Doğan ve Yahya Doğan'ın şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İlker Başbuğ hakkında, "Hakaret" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da yaşayan İlker Başbuğ'un ifadesinin alınabilmesi için talimat yazdığı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbuğ'a davet göndererek ifadeye çağırmıştı. Adliyede Avukatı İlkay Sezer ile buluşan Başbuğ, Anayasal Suçlar Bürosu'nda SEGBİS sistemi ile ifade verdi.