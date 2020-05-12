İdlib'deki göçmen kampında 50 Suriyeli zehirlendi

Suriye'de İdlib'in Deir Hassan Köyü'nde bulunan ve hijyen kurallarına dikkat edilmediği vurgulanan mülteci kampında, en az 50 sivil gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

ARALARINDA ÇOCUKLARIN DA OLDUĞU 50 KİŞİ ZEHİRLENDİ

İdlib çevresinde Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak Deir Hassan Köyü'ndeki mülteci kampına sığınan siviller zehirlendi. Kampta çocukların da aralarında bulunduğu en az 50 Suriyelinin, gıdadan zehirlendiği belirlendi.

KAMPTA HİJYENE DİKKAT EDİLMİYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, zehirlenenleri hastanelere yönlendirdi. Yerel kaynaklar, kampta hijyene dikkat edilmediğini ifade ederek bu tür olayların sürekli tekrarlandığını söyledi.