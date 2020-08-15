İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, Instagram sayfasından yaptığı mayolu paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. Takipçilerinin beğeni yağmuruna tuttuğu paylaşımının altına, "Sakin olun sadece mayokini, herkesin giydiğinden yani" notunu düştü.

Paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlülerden olan Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde de estetisyen olduğunu duyurmuştu.

"EMEKSİZ EKMEK YİYORSUNUZ"

Kendi kozmetik markasını çıkaran şarkıcı Ebru Polat, yaklaşık bir yıl gizlice eğitim alarak estetisyen oldu. Yeni mesleğini duyuran şarkıcı, ünlü isimleri hedef alarak, "Artık estetisyenim. Diğer ünlü veya tanınan isimlere bir not; başkasının üzerine güzellik merkezi açan, duvardaki diplomada başkasının ismi tabelada kendisinin ismi yazan dolandırıcı tembellere ders olsun bu. Utanın biraz emeksiz ekmek istiyorsunuz... İnsanları kandırıyorsunuz" diyerek ünlü isimlere tepki göstermişti.