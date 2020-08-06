İçişleri Bakanı Soylu başkentte halk otobüsüne bindi, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başkentteki denetimlerin ardından özel halk otobüsüne binerek koronavirüse karşı vatandaşları uyardı. Bakan Soylu "Eğer kurallara uymazsak sonuç iyi olmaz" dedi.
06.08.2020 19:57 | Son Güncelleme: 06.08.2020 20:54
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" başlığıyla 81 ilde gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerine katıldı. Denetimler kapsamında Bakan Soylu, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan bir kapalı pazar yerini ziyaret etti. Soylu, pazar yerine yaptığı ziyaretin ardından Bakanlığa geçmek için Türközü Mahallesi'nde 317 numaralı özel halk otobüsüne bindi.
BAKAN SOYLU'DAN VATANDAŞLARA UYARI GELDİ
Otobüste tedbirleri inceleyen Soylu yolcularla sohbet etti. Bakan Soylu "Eğer kurallara uymazsak sonuç iyi olmaz" dedi. Atatürk Bulvarı'na gelindiğinde Bakanlıklarda otobüsten inen Soylu, alt geçidi kullanarak makamına geçti.