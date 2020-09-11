İç savaş sırasında doğan Alphonso Davies, tarih yazarak Avrupa'nın en hızlı değerlenen futbolcusu oldu

Avrupa'da transfer pazarı kızışırken, yeni sezona damga vurması beklenen futbolcuların değerleri de büyük bir hızla yükseliyor. KPMG Football Benchmark ekibi, son dört ayda piyasa değerini en çok yükselten oyuncuları araştırdı.

Zirvede değerini 35 milyon euro artırarak, 73 milyon euroya çıkaran Bayern Münih'in 19 yaşındaki yeteneği Alphonso Davies yer aldı. Liberya iç savaşı sırasında Gana'da yer alan mülteci kampında doğan Davies'in başarı hikayesi alkış topladı.

BUKAYO SAKO İKİNCİ SIRADA

Bukayo Sako ise değerini 43 milyon euro yükselterek ikinci sıraya, 23 milyon euroluk yükselişle değerini 88 milyon euroya çıkartan Bruno Fernandes üçüncülüğe yerleşti.

JAMES'İN TRANSFERİ FUTBOLCUNUN PİYASA DEĞERİNİ DÜŞÜRDÜ

Bazı futbolcuların ise piyasa değerlerinde ciddi düşüşler yaşandı. Bunlar arasında kuşkusuz en dikkat çekenlerden biri Galatasaray'la adı sıkça anılan fakat Everton'a transfer olarak dedikodulara noktayı koyan James Rodriguez oldu. Rodriguez, Everton transferiyle son 4 ayda en fazla değer kaybeden futbolcular sıralamasına girdi.

Son dört ayda en çok değer kaybeden beş oyuncu ise Philippe Coutinho (Barcelona), Ainsley Maitland-Niles (Arsenal), James Rodriguez (Everton), Sergio Agüero (Manchester City) ve Felipe Anderson (West Ham United) oldu. Coutinho, Niles, Rodriguez ve Agüero'nün piyasa değeri 14 milyon euro düşerken, Anderson ise 13 milyon euro değer kaybetti.