İbrahimovic: Sezon başından bu yana oynasaydım şampiyonluğu kazanabilirdik

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen Zlatan İbrahimovic, takıma sezon başında katılsaydı şampiyonluğa ulaşabileceklerini ifade etti.

08.07.2020 10:41 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:18

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen Zlatan İbrahimovic, takıma sezon başında katılsaydı şampiyonluğa ulaşabileceklerini ifade etti.

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Lider Juventus karşısında 2-0 geriye düştüğü maçtan 4-2 galip ayrılan Milan'da, ocak ayında kadroya katılan İsveçli yıldız İbrahimovic yine iddialı konuştu.

38 yaşındaki İbrahimovic, "Eğer sezonun başından bu yana oynasaydım şampiyonluğu kazanabilirdik. Ben bir başkan, teknik direktör ve oyuncuyum, fakat bana sadece futbolcu maaşı veriyorlar." ifadelerini kullandı.

Milan, ligdeki son iki maçında, şampiyonluk mücadelesi veren Lazio'yu deplasmanda 3-0, Juventus'u ise sahasında 4-2 mağlup etti.

İki maçta da ilk 11'de sahaya çıkan İsveçli futbolcu, birer gol atarak takımının galibiyetine katkıda bulundu.