Huawei Mate 20 Pro özellikleri? Huawei Mate 20 Pro nasıl bir telefon? Huawei Mate 20 Pro inceleme?

Huawei Mate 20 Pro, dünya devi markanın birkaç amiral gemisinden birisi. Hal böyle olunca da teknoloji severler tarafınd a en çok merak edilen cihasların başınd agelip oldukça dikkat çekiyor. Peki ürünün teknik özellikleri neler ve neden bu kadar merak ediliyor.

HUAWEI MATE 20 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yenilikçi ve şık tasarımıyla dikkat çeken Huawei Mate 20 Pro özellikleriyle son zamanlarda teknoloji severlerin yüzünü güldürüyor.

Yeniliklerle ve sürprizlerle dolu bir akıllı telefon modeli olan Huawei Mate 20 Pro 128 GB, ulaşmış olduğu teknoloji seviyesi ve göz kamaştıran tasarım detaylarıyla kullanıcılar için en gözde seçenekler arasında yer alıyor. Kameralarından ekranına, bataryasından çerçeve dizaynına kadar birçok ayrıntısıyla ses getirmeyi başaran Huawei Mate 20 Pro, yüksek performansıyla akıllı telefon deneyimini başka bir boyuta taşıyor. Enerji tasarrufu, sağlamlık ve hız konularında da fazlasıyla tatmin edici sonuçlar sunan ürün, tercihi etkili bir akıllı telefondan yana olan kullanıcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. Leica ortaklığıyla geliştirilmiş olan Huawei akıllı telefon, daha yüksek zeka sloganıyla ve yenilenmiş bir estetik anlayışıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Cihazın ince ve simetrik tasarımı dikkat çekiyor.

Ekran / gövde oranı %87.85 olarak ölçülen Huawei Mate 20 Pro, çentikli (Notch) ve eldiven uyumlu (Glove Touch) fonksiyonel ekran tasarımıyla kullanım kolaylığı yaratıyor. Renk ve parlaklık gibi detayların en kaliteli şekilde yansıtılmasını sağlayan High Dynamic Range 10 (HDR 10) ekran teknolojisi, kullanım keyfini yukarı taşıyor. Android 9.0 Pie işletim sistemine sahip olan akıllı telefon, kullanıcılara son derece hızlı ve akıcı bir kullanım olanağı sunuyor.

4200 mAh batarya kapasitesi ve üst düzey güç yönetim teknolojisiyle muazzam bir şarj performansı sunan Huawei Mate 20 Pro, kablosuz ters şarj teknolojisi sayesinde powerbank olarak da kullanılabiliyor. Huawei SuperCharge teknolojisine sahip olan akıllı telefon, hızlı şarj (40 W) ve kablosuz hızlı şarj (15 W) özellikleriyle 30 dakikalık oldukça kısa bir süre zarfında %70 oranında şarj edilebiliyor.

Huawei firması, iddialı akıllı telefon modeli Mate 20 Pro'nun kamerası için köklü Alman fotoğraf makinesi ve kamera üreticisi Leica firmasıyla işbirliği yapıyor. Akıllı telefon, ultra geniş açılı lensiyle fotoğraf ve video çekerken yüksek çözünürlüklü ve kaliteli sonuçlar elde edilmesini sağlıyor. Mate 20 Pro, yüz tanıma, selfie, portre ve gece çekimi konusundaki başarısıyla standartları yükseltiyor.

Huawei Mate 20 Pro 128 GB özellikleri arasında fiziksel dayanıklılık ve güvenli kullanım sağlayan ayrıntılar dikkat çekiyor. Akıllı telefon, IPX8 sertifikasıyla suya karşı, IP6X sertifikasıyla ise toza karşı son derece dayanıklı bir yapı sunuyor. Çizilmeye karşı dirençli cam malzeme kullanılarak tasarlanmış olan ekran ve metal çerçeve, uzun ömürlü bir kullanım vadediyor.

Eni 72.3 mm, boyu 157.8 mm ve derinliği 8.6 mm olan akıllı telefonun ağırlığı ise batarya da dahil olmak üzere yaklaşık 189 gram olarak ölçülüyor.

• Huawei Mate 20 Pro 128 GB modelleri, OLED ekran teknolojisiyle üretiliyor. Ürünün QHD+ özellikli ekranı, 6.39 inç ekran boyutuna, 1440 x 3120 piksel ekran çözünürlüğüne, 538 PPI piksel yoğunluğuna ve 16 milyon renk sayısına sahip oluşuyla dikkat çekiyor. P3 geniş renk yelpazeli, 3D eğimli ve multi touch özellikli kapasitif ekran, kullanıcılara konforlu ve pratik bir kullanım olanağı sunuyor.

•Mate 20 Pro, 40 MP çözünürlükteki, çift tonlu ve dual LED flaşlı etkin arka kamerasının yanı sıra ekstra geniş açılı 20 MP çözünürlükteki ikinci ve 8 MP çözünürlükteki, optik zoom (3x) ve telephoto özellikli üçüncü arka kameralara da sahip bulunuyor. Akıllı telefonun 24 MP çözünürlükteki ve yapay zeka destekli etkin ön kamerası ile otomatik odaklama, yüz algılama ve geniş açılı çekim gerçekleştirebiliyor.

•Kablosuz kullanım konusunda fazlasıyla üstün bir performans sergileyen Huawei akıllı telefon, 4.5G, Wi-Fi, kızılötesi ve Bluetooth 5.0 desteğine sahip. Akıllı telefon, kablosuz paylaşım özelliği Wi-Fi Sharing sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde dosya aktarımı yapmaya olanak sağlıyor.

Nano SIM teknolojisiyle çalışan çift hattı, üst düzey bir ses kalitesi sunan stereo özellikli çift hoparlörü, gürültü önleyen ikinci mikrofonu, kayıp ve çalınma gibi durumlara karşı kullanıcı verilerinin korunmasını sağlayan parmak izi okuyucu ve gelişmiş yüz tanımlama teknolojisi akıllı telefonun diğer dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. Akıllı telefonun barometre, yakınlık sensörü, ortam ışığı sensörü, pusula, jiroskop ve ivmeölçer gibi sensörleri kullanıcıya önemli anlarda fayda sağlayabiliyor.

Huawei Technologies Co. Ltd. firmasının kuruluşu 1987 yılına uzanıyor. Ren Zhengfei tarafından kurulan şirket, kurulduğu günden itibaren telekomünikasyon cihazları üretiyor ve kullanıcılarına teknik destek sağlıyor. Yıllar içerisinde büyümesini sürdüren Çinli firma, dünyanın birçok ülkesinde açmış olduğu tesislerde Ar-Ge faaliyetlerine yaptığı yatırımlarla özellikle akıllı telefon alanında global ölçekte tanınan bir markaya dönüşmeyi başarıyor. Günümüzde satış adedi ve elde edilen kâr itibarıyla başarı çıtasını zirveye taşıyan Huawei, dünyanın en değerli şirketlerinden biri konumuna gelmiş bulunuyor. Yenilikçi ve iddialı bir anlayışla akıllı teknolojiler geliştirerek sektör liderleri arasına giren Huawei, ezber bozan ve fark yaratan ürünleriyle dünyanın en çok talep edilen markaları arasında yer alıyor. Marka, özellikle son yıllarda üretmiş olduğu yeni nesil serileriyle tasarım ödüllerine ambargo koyarak başarısını sergiliyor. Çok hızlı bir şekilde şarj edilebilen Huawei Mate 20 Pro, kart yuvasına tek ya da çift SIM kart ve isteğe bağlı olarak hafıza kartı yerleştirildikten sonra kullanıma hazır hâle geliyor. İlk kullanım esnasında kolay ve hızlı bir biçimde kullanıcı ayarlarının yapılması gerekiyor. Akıllı telefonda mevcut durumda bulunan uygulamaların yanı sıra Google Play aracılığıyla yeni uygulamalar da eklenebiliyor.

Çok yönlü bir akıllı telefon olan Mate 20 Pro, kullanıcısına sunduğu zengin özelliklerle gün boyunca aktif olarak kullanılabiliyor. Akıllı telefon, sesli ve görüntülü görüşmeden mobil internet kullanımına, fotoğraf çekmekten diğer akıllı cihazları şarj etmeye kadar birçok farklı işlevi başarıyla yerine getiriyor. Teknolojisi ve tasarımıyla kullanıcıları bir hayli memnun bırakan Huawei Mate 20 Pro 128 GB fiyatları ile de son derece uygun karşılanan bir model oluyor. Mate 20 Pro, kullanıcılar tarafından fiyatını hak eden bir ürün olarak nitelendiriliyor.