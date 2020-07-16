Hoparlör nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla hoparlör mü, hoporlör mü? Hoparlör ne demek?

Hoparlör kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, hoparlör TDK'ya göre nasıl yazılır? Hoparlör nasıl yazılır? Hoparlör mü, hoparlör mü? TDK'ya göre hoparlör kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE HOPARLÖR NASIL YAZILIR?

Hoporlör: Yanlış

Hoparlör: Doğru

TDK'YA GÖRE HOPARLÖR NE DEMEK?

hoparlör

Fransızca haut-parleur

1. isim Elektrik dalgalarını ses dalgasına çeviren ve gerektikçe sesi yükselten alet:

"Bu caminin hoparlör düzeni ve halıları için elektrik süpürgesi bile var." - Fikret Otyam

2. isim Radyo, pikap, teyp vb. araçlarda sesi işitilebilecek duruma getiren alet:

"Hemen hemen bütün Batı ülkelerini gezdim. Hiçbir yerde hoparlör sesi duymadım." - Falih Rıfkı Atay