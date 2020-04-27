Hollandalı futbolcu Babel'den Galatasaray'a gönderme: Ben bitti demeden bitmeyecek

Devre arasında Galatasaray'dan Ajax'a kiralanan Hollandalı futbolcu Ryan Babel, sosyal medyasından sarı kırmızılı kulübe yönelik imalı bir paylaşım yaptı.

Hollanda'da ligin iptal edilmesi sonrasında sarı kırmızılılara geri dönecek olan ve 2022 yılına kadar sarı kırmızılı kulüple sözleşmesi bulunan Babel'i Galatasaray sezon sonunda yolları ayırmayı planlıyor.

Bu tarz haberlerin çıkması üzerine de Ryan Babel, imali bir paylaşım yaptı.

"KENDİNİZİ DEĞİŞTİRİN"

"Ben bitti demeden bitmeyecek." başlığıyla paylaştığı fotoğrafta "Algı her şeydir! Hakkımda yanlış algı yaratıldığında üzülmemeyi öğrendim. Sadece algıyı kendiniz değiştirin." diyerek sarı kırmızılılara adeta gönderme yaptı.

AJAX'A KİRALANMIŞTI

Galatasaray'ın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Ryan Babel, performansı nedeniyle tartışılmış ve devre arasında Ajax'a kiralanmıştı.