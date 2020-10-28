Hobi bahçeleri ile ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi! Tarım arazilerini bölenlere hapis cezası var

Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'na kabul edildi.

22:00'DEN SONRA ALKOL SATIŞI YAPANLARA 320 BİN LİRAYA KADAR CEZA VAR

Teklif ile, alkollü içkileri, otomatik satış makineleriyle satan, oyun makineleri veya farklı yöntemlerle oyun ve bahse konu edenler ile basın ve yayın yoluyla tüketicilere satan ve postayla satışını yapanlara 20 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Saat 22.00 ile 06.00 arasında alkollü içki satışı yasağına aykırı hareket edenlere 65 bin liradan 320 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

ORMAN ARAZİSİNİ İZİNSİZ KULLANANLARA 2 YILA KADAR HAPİS

'Özel orman' sayılan sahipli arazilerde, ekim ve dikim yoluyla ağaçlandırmanın teşvik edilmesi hedefleniyor. Orman sınırları içerisinde söz konusu faaliyetleri izinsiz yapanlar veya tesis kuranlar, 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak.

TÜTÜNE YÜZDE 30 TÜRKİYE ÜRETİMİ KOTASI

Makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi ve alkol üretim ve satışı Tarım ve Orman Bakanlığının denetiminde gerçekleştirilecek.

Tütün mamulü üreticilerinin bir takvim yılı içinde yurt içi piyasaya arz amacıyla ürettikleri ve ithal ettikleri sigara, nargilelik tütün mamulü, sarmalık kıyılmış tütün mamulü ve pipoluk tütün mamulü kategorilerinde kullandıkları toplam tütünün, kategori bazında en az yüzde 30'unun Türkiye'de üretilen tütün olması zorunlu olacak.

TARIM ARAZİLERİNİ AMACI DIŞINDA KULLANANLARA HAPİS CEZASI GELDİ

Tarım arazilerinin arazinin bütünlüğünün bozulmasına ve amaçları dışında kullanılmasına sebebiyet verenlere bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüz günden bin güne kadar adli para cezası verilecek. Ayrıca bu tüzel kişi hakkında elli bin Türk Lirasından iki yüz elli bin Türk Lirası'na kadar idari para cezası verilecek.

Ayrıca, izinsiz ve ruhsatsız bahçelere de metrekare başına ceza kesilecek.