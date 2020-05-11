Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Ljajic ve Vida'yı istiyor

İngiltere'de Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'u çalıştıran Hırvat Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Adem Ljajic ve Domagoj Vida'yı kadrosuna katmayı planlıyor.

11.05.2020 20:57 | Son Güncelleme: 11.05.2020 21:12

West Bromwich ile yeni sezonda Premier Lig'e çıkmanın hesaplarını yapan Hırvat teknik adam Slaven Bilic, gözünü şimdiden Beşiktaş'ın iki yıldızına dikti.

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Adem Ljajic ve Domagoj Vida'yı kadrosuna katmayı planlayan tecrübeli teknik adam, koronavirüs sebebiyle tatil edilen ligin başlamasının ardından bu konuda yönetimi harekete geçirmeyi bekliyor.

Beşiktaş'ta 2013-15 yılları arasında görev yapan Slaven Bilic, son olarak İngiltere Championship ekibi West Bromwich'in başına geçmişti.

(Fanatik)