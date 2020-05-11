Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Ljajic ve Vida'yı istiyor
İngiltere'de Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'u çalıştıran Hırvat Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Adem Ljajic ve Domagoj Vida'yı kadrosuna katmayı planlıyor.
11.05.2020 20:57 | Son Güncelleme: 11.05.2020 21:12
West Bromwich ile yeni sezonda Premier Lig'e çıkmanın hesaplarını yapan Hırvat teknik adam Slaven Bilic, gözünü şimdiden Beşiktaş'ın iki yıldızına dikti.
Adem Ljajic ve Domagoj Vida'yı kadrosuna katmayı planlayan tecrübeli teknik adam, koronavirüs sebebiyle tatil edilen ligin başlamasının ardından bu konuda yönetimi harekete geçirmeyi bekliyor.
Beşiktaş'ta 2013-15 yılları arasında görev yapan Slaven Bilic, son olarak İngiltere Championship ekibi West Bromwich'in başına geçmişti.
(Fanatik)