Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor

Hindistan'da bir iş adamı koronavirüsten korunmak için yaklaşık 4 bin dolar değerinde altın maske yaptırdı.

05.07.2020 15:17 | Son Güncelleme: 05.07.2020 16:10

Hindistanlı iş adamı Shankar Kurhade, korona virüsten korunmak için altından maske yaptırdı. Yaklaşık 4 bin dolar değerinde altın maske takan Kurhande, maskenin ağırlığının ise 55 gram olduğunu söyledi.

Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla

Maharaştra eyaletindeki Pune kentinde yaşayan Kurhade, sosyal medyada gümüş maske takan bir kişinin videosunu gördükten sonra altın maske yaptırmaya karar verdiğini ifade etti.

KORUYUP KORUMADIĞINA EMİN DEĞİL

Hindistanlı iş adamı, altın maskenin virüse karşı koruyuculuğu konusunda emin olmadığını ancak temizlik ve sosyal mesafeye dikkat ettiğini belirtti.

Son verilere göre 675 bin 453 vakanın tespit edildiği Hindistan'da, koronavirüs nedeniyle 19 bin 300 kişi hayatını kaybetti.