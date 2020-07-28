Hindistan'da yıldırım isabet eden 11 kişi hayatını kaybetti

Muson yağışları döneminde olan Hindistan'da gök gürültülü sağanak sırasında 3 farklı noktada yıldırım isabet eden 11 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

28.07.2020 12:57 | Son Güncelleme: 28.07.2020 14:26

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin 3 farklı bölgesinde gök gürültülü sağanakla düşen yıldırımlar nedeniyle 11 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

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HER YIL 2 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR

Bihar ve Uttar Pradeş eyaletlerinde mart sonundan bu yana aralarında çiftçi, işçi ve çobanların bulunduğu 400'ün üzerinde kişi yıldırımlar dolayısıyla hayatını kaybetmişti.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor. Hindistan'da her yıl 2 bin civarı kişi yıldırım çarpmaları sonucu hayatını kaybediyor.