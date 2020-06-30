Trenin çarptığı motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
Hindistan'da kapalı olan hemzemin geçitten geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü, hızla gelen trenin çarpması sonucu feci şekilde can verdi.
30.06.2020 09:26 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:08
Gucarat eyaletindeki Vadodara kentine bağlı Karachiya kasabasında hemzemin geçitten geçmeye çalışan motosiklete tren çarptı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ise bugün ortaya çıktı.
BARİYERLER KAPALI OLMASINA RAĞMEN GEÇMEYE ÇALIŞTI
Kazada hemzemin geçidin bariyerlerinin kapalı olmasına rağmen sürücünün karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı ve trenin motosiklete çarptığı görülüyor.
YETKİLİLERDEN KURALLARA UYUN ÇAĞRISI
Yetkililer, vatandaşların kurallara uymaması nedeni ile demiryollarında bu tarz kazaların her gün meydana geldiğini aktarırken, vatandaşlara kurallara uyması çağrısında bulundu.