Trenin çarptığı motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi

Gucarat eyaletindeki Vadodara kentine bağlı Karachiya kasabasında hemzemin geçitten geçmeye çalışan motosiklete tren çarptı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ise bugün ortaya çıktı.

BARİYERLER KAPALI OLMASINA RAĞMEN GEÇMEYE ÇALIŞTI

Kazada hemzemin geçidin bariyerlerinin kapalı olmasına rağmen sürücünün karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı ve trenin motosiklete çarptığı görülüyor.

YETKİLİLERDEN KURALLARA UYUN ÇAĞRISI

Yetkililer, vatandaşların kurallara uymaması nedeni ile demiryollarında bu tarz kazaların her gün meydana geldiğini aktarırken, vatandaşlara kurallara uyması çağrısında bulundu.