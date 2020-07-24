Hindistan'da koronavirüs tedavi merkezinde 14 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı
Hindistan'da, koronavirüs tedavi merkezinde 19 ve 20 yaşındaki 2 erkek hasta 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Ailenin şikayeti üzerine 2 şüpheli erkek gözaltına alındı.
24.07.2020 16:41 | Son Güncelleme: 24.07.2020 17:11
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de "Bu kadarına da pes" dedirten bir olay yaşandı. Ülkenin en büyük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavi merkezinde 14 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı.
CNN'de yer alan habere göre, Delhi Emniyet Müdür Yardımcısı Parvinder Singh, yaptığı açıklamada, "Sardar Patel Kovid Tedavi Merkezi"nde 19 ve 20 yaşındaki 2 erkek hastanın 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu bildirdi.
ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI
Emniyet Müdür Yardımcısı Singh, olayın 15 Temmuz'da yaşandığını belirterek, ailenin şikayeti üzerine şüpheli 2 erkeğin gözaltına alındığını söyledi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Tecavüze uğrayan kız çocuğu koronavirüs tedavisi için bir başka devlet hastanesine nakledildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.