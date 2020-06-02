Hindistan cevizi yağı ne için kullanılır?

Hindistan cevizi yağı, bilinen en eski bitkisel yağlardan biridir. Sağlığa faydalarıyla kullanımı önerilen hindistan cevizi yağı içerdiği vitaminler, proteinler ve yararlı yağlar ile vücudunuzu korur ve onarır.

Sağlığınız için sağlıklı tariflerinizde kullanabileceğiniz %100 bitkisel bir yağdır. Hem tadı hem de içeriği ile mutfaklarınızda kesinlikle bulundurmanız gereken bir üründür.

Hindistan cevizi yağı içeriği

Hindistan cevizi yağı vitamin ve mineraller açısından çok zengindir. C, E ve K vitaminlerini içeren hindistan cevizi yağı enerji verir ve kan şekerini dengeler. Hem cilt hem de saç için faydalı olan yağ, içeriden beslenmenizi de dengeler ve vücudun ihtiyaç duyduğu vitaminleri barındırır. Sağlıklı bir cilt için olmazsa olmaz E vitamin içerikli hindistan cevizi yağını tüketerek cilt sağlığınızı da koruyabilirsiniz. Özellikle, cildin erken kırışması ve yaşlanmasını önleyebilirsiniz.

Hindistan cevizi yağı yemeklerde kullanılır mı?

Özellikle şekersiz beslenme tariflerinde karşınıza çıkan hindistan cevizi yağı birçok tatlıda kullanılır. Kullanım alanı sadece şekersiz tariflerle kısıtlı değildir. Verdiği güçlü ve yoğun tat ile lezzetli tatlılar yapabilirsiniz.

Yüksek pişirme sıcaklıklarında etkileşimi artan içeriği sayesinde kızartma yağı olarak da tercih edebilirsiniz.

Hindistan cevizi yağı kahvede kullanımı

Hızlıca etkileşime giren içeriği sayesinde kahvenize ekleyeceğiniz bir miktar hindistan cevizi yağı enerjinizi artırır. Özellikle egzersiz öncesi tercih ederseniz, hem yağ yakımını artıracaktır hem de daha enerjik olacaksınız. Egzersiz sonrası kullanabileceğiniz hindistan cevizi yağı kas ağrılarını dindirir ve cildi yumuşatır.

Hindistan cevizi yağının sağlığa faydası

Faydalı 3 asidi içinde barındıran hindistan cevizi yağı vücudu iltihaba karşı korur.Ayrıca potasyum, sodyum, magnezyum, protein ve faydalı asitler içerir. Böylece, vücudu sağlıklı ve dinç tutar.

İçeriğinde bulunan yağ asitleri ile güçlü dezenfektan ve antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Tüketerek kullanılan hindistan cevizi yağı bağışıklığı güçlendirir.Aynı zamanda, kas ağrılarına iyi gelir.

Sindirimi kolay olan hindistan cevizi yağı enerjinizi artırır ve yağ olarak vücutta depolanmaz.

Yüksek oranda sağlıklı doymuş yağ içeren hindistan cevizi yağı dengeli bir şekilde kullanılmalıdır.

Vücuttaki sağlıklı kolestrolü artırarak kalp sağlığını geliştirerek, kalp rahatsızlığı riskini düşürür.

İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi geldiği gözlemlenmiştir.

Tiroid bezinin sağlıklı çalışmasını sağlar.

Safra kesesi ve pankreas hastalıklarının belirtilerini azaltır

Hindistan cevizi yağı kolay parçalanabilen bir bitkisel yağdır, bu yüzden pankreası fazla yormaz. Sindiriminin kolay olması sebebiyle safra kesesi hastalığını da hafifletir.

Uzun zincirli yağlar kategorisinde olmayan hindistan cevizi yağı hafif bir yaşam için çok sağlıklıdır.

Mide ülseri ve gastrit korkunuz olmasın

İçeriği sayesinde bakterilerle savaşarak bağırsak sağlığını da iyileştirir.

Alzheimer hastalığına koruyucu kalkan

Bir beyin hastalığı olan alzheimer için çok faydalı olan hindistan cevizi yağı beynin fonksiyonlarının onarılmasına yardımcı olur.

Bir hafıza problemi olan alzheimer için yapılan araştırmalarda, hindistan cevizi yağının beyindeki geri çağırma yetenekleri kaybının önlendiği belirlenmiştir. Ayrıca beyin hücrelerini daha verimli beslemektedir.

Diş sağlığınız için tercih edebilirsiniz

Koku engelleyici özelliği bulunan hindistan cevizi yağı ile diş sağlığınızı koruyabilirsiniz aynı zamanda ağız kokusuyla da uğraşmak zorunda kalmazsınız.

Kanser önleme ve tedavi için doğal çözüm

Hindistan cevizi yağı kanserle mücadele için tercih edilen yöntemlerden biridir. Tıbbi yardıma ek olarak tercih edebileceğiniz bitkisel çözüm ile mide kanseri riskini önler veya kanser gelişimini engeller.

Hindistan cevizi yağı baş ağrısı yapar mı?

Hindistan cevizi yağı doymuş yağ olduğundan küçük bir ihtimal de olsa baş ağrısı yapabilir özellikle hindistan cevizi yağı ile detoks yapıyorsanız böyle bir durum ile karşılaşabilirsiniz.

Hindistan cevizi yağı kilo verdirir mi?

Hindistan cevizi yağı, yağ yakımını hızlandırır ve kilo vermenize yardımcı olur. Ayrıca iştah kesme özelliği vardır, sindirim sistemine yardımcı olur, metabolizmayı hızlandırır. Kullanım miktarına dikkat ederek düzenli kullandığınızda kilo problemlerinden kurtulabilirsiniz.

Kolayca eritilen bir besin olduğu için yağ olarak depolanmaz.

Hindistan cevizi yağı alerji yapar mı?

Her insanın hassasiyet oranı farklıdır ancak hindistan cevizi yağının sebep olduğu herhangi bir alerjik belirti söz konusu değildir. Eğer hassasiyetiniz varsa test sonucu ile bunu öğrenebilirsiniz.

Hindistan cevizi yağı alerjiye iyi gelir mi?

İçerdiği vitaminler sayesinde oluşmuş alerjik yaralara iyi geldiği görülmüştür.

Hindistan cevizi yağı ile saç bakımı, cilt bakımı ve vücut bakımı yapabilirsiniz.

Hindistan cevizi yağı nasıl saklanır?

Hindistan cevizi yağı en iyi hava almayan kavanozlarda, güneş görmeyen yerlerde özellikle fırın, ocak gibi yüksek ısı veren eşyaların yakınından uzak tutarak saklayabilir, daha uzun süre sağlıkla kullanabiliriz.

Aldığınız hindistan cevizi yağı katı veya sıvı olabilir. Buzdolabında sakladığınız zaman katılaşan hindistan cevizi yağı, 21 °C'de sıvı haline döner.