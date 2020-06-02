Hindistan cevizi yağı ne için kullanılır? Hindistan cevizi yağının saç ve cilt için kullanımı

Hindistan cevizi yağı ne için kullanılır?

Olgun hindistan cevizlerinden elde edilen bitkisel ve yenilebilir bir yağ olan hindistan cevizi yağı birçok farklı alanda kullanıma uygundur. Tadı ve kokusu ile çok tercih edilen bir bitkisel yağ çeşidi olan hindistan cevizi yağı kozmetik sektörünün tercih ettiği bitkisel yağlardan biridir. Kimyasal işlem görmeden, %100 saf ve doğal olarak sizlere sunulur.

Hindistan cevizi yağının saça faydası

Stres ve dış etkenlerden çabuk etkilenen saçlarımız için gereken bakımı yaparak onları geri kazandırabilmek çok kolay. Doğada her sorunun bir çaresi bulunmaktadır. Bu çarelerden biri de bitkisel yağlardan biri olan hindistan cevizi yağıdır. Saçlara ihtiyaç duyduğu vitamini ve mineralleri sunan hindistan cevizi yağı ile saç kırılmaları ve saç dökülmeleri en aza indirilebilir.

Hindistan ceviz yağı saç derisini ferahlatır. Nefes alan saç derisi sayesinde sağlıklı ve parlak saçlara sahip olabilirsiniz.

Günlük hayatta sıkça kullanılan saç düzleştiricileri, fön makinesi ve kimyasal içerikli şampuanlar, spreyler saç derisinin alması gereken havayı önler ve saçın yıpranmasına sebep olur. Vitaminlere ve minerallere ihtiyaç duyan saç derisine bitkisel çözüm ile sağlığını kazandırabilirsiniz.

Cansız ve mat görülen saçlar için en doğal yöntem olan hindistan cevizi yağının saçlara diğer faydaları şunlardır;

Saç derisine hava aldırması sonucu saçlar nemlenir.

Saç köklerini güçlendirir ve dökülmeleri önler.

Günlük hayatta maruz kaldığı sorunlar sonrasında değişen saç yağını dengeler

Parlak ve canlı saçlara sahip olmanızı sağlar.

Sağlıklı saç kökleri sayesinde saç telleri güçlenir ve kalınlaşır.

Saç tellerini yumuşaklaştırır.

Saç kabarmasını ve elektriklenmesini önler.

Güneş ışınlarının zarar verici etkisini önler.

Masaj yaparak uygulanan hindistan cevizi yağı ile kan dolaşımı hızlanır.

Saçı ağırlaştırmadan besler.

Kolay taranmasını sağlar.

Kepeği önler.

Kimyasal işlem görmeden, %100 doğal olarak sunulan hindistan cevizi yağı ile cildiniz de gereken vitaminleri ve mineralleri alabilir.

Hindistan cevizi yağı nasıl kullanılır? Saç bakımı için hindistan cevizi yağı maskesi

Saç derisi ve telleri için çok faydalı olan hindistan cevizi yağını, saçınızın yağlı olup olmamasına göre miktarını ayarlamanız önemlidir.

Hafif nemlendirdiğiniz saçlarınıza bir miktar hindistan cevizi yağı sürerek deriye masaj yapınız. Masaj yaparak uygulayacağınız maskeyi saçınızda bir süre (30-35 dakika) beklettikten sonra durulayarak etkisini görebilirsiniz.

Hindistan cevizi yağını, çay ağacı yağı, zeytinyağı veya argan yağı ile de karıştırırak saçınıza uygulayabilirsiniz.

Hindistan cevizi yağının cilde faydası

Yağlandırmadan nemli bir cilt sahibi olmak için en etkili yöntemlerden biri olan hindistan cevizi yağı sayesinde yüzünüzde parlak bir görünüme sahip olabilirsiniz.

Cildinize dokunduğunuz zaman yumuşak ve nemli olmasını sağlamak için en iyi yöntem hindistan cevizi yağı kullanımıdır. İçinde bulunan C,E ve K vitaminleri cilde ihtiyaç duyduğu bakımı yapmaktadır.

İçeriğinde dezenfektan, antimikrobiyal özellikler bulunan hindistan cevizi yağı deri rahatsızlıkları için çok faydalıdır.

Doymuş yağ sayesinde cilde gerekli nemini veren hindistan cevizi yağının kullanımı dengeli tutulmalıdır. Yoğun kullanımı sonucunda yağlar cildi yağlandırabilir.

Hindistan cevizi yağı nelere iyi gelir?

Hindistan cevizi yağı özellikle kurumuş, çatlamış cilde iyi gelir. Egzamalı ellerin büyük kurtarıcısıdır. Çatlamış dudakların doğal nemlendiricisidir.

Cilt için kullanım ipuçlarına göz atabilirsiniz;

Hindistan cevizi yağı göze sürülür mü? Göz altındaki koyu halkalar için hindistan cevizi yağı kullanımı

Yorgun gözüken göz ve göz çevreniz için de mucize etkisi yaratan hindistan cevizi yağı sayesinde göz alıcı bir görünüme sahip olabilirsiniz.

Göz çevrenize süreceğiniz hindistan cevizi yağı ile ince ve hassas olan bölge zarar görmeden koyu halkalardan arınır ve bölgedeki kırışıklıklardan kurtulursunuz.

Hindistan cevizi yağı vücuda sürülür mü? Vücudun kuru bölgeleri için kullanıma uygun

Bölgesel kuruluk için kullanabileceğiniz hindistan cevizi yağı ile kuruluktan kurtulmak mümkündür. Dairesel hareketlerle ince bir şekilde uygulayabileceğiniz bir miktar hindistan cevizi yağı ile nemli ve canlı bir deriye sahip olabilirsiniz.

Tüm vücudunuz için kullanıma uygundur. Sürdükten bir süre sonra (20-25 dakika) durulayarak nemli bir görünüm elde edebilirsiniz.

Kurumuş ve çatlamış dudaklar için hindistan cevizi yağı

Yenilebilir bitkisel yağ olan hindistan cevizi yağı dudaklarınız için çok faydalıdır. Bal ile de karıştırarak kullanabileceğiniz maske ile dudaklarınızı nemlendirebilirsiniz.

1 tatlı kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağını karıştırarak, dudaklarınıza masaj yaparak sürün.

Doğal bir yüz bakım mucizesi

Kuru ciltler için doğal bir nemlendirici olan hindistan cevizi yağını duştan sonra cildinize uygulayabilirsiniz. Sadece kuru bölgeye kullanarak daha iyi sonuç alabilirsiniz. Cildinizin yağlı bölgelerine sürmekten kaçının.

Çay ağacı yağı serumu ile karıştırarak da kullanabilirsiniz. Yağın ağırlığını inceltecek olan serum ile daha ferah ve temiz bir sonuç elde edebilirsiniz.

Hindistan cevizi yağı yaraya sürülür mü? Yara izi tedavisi için hindistan cevizi yağı kullanımı

Hindistan cevizi yağı ile belirgin yara izlerinin görünümünden kurtulabilirsiniz. Bol miktarda yağı yara üzerine sürerek ovalayın ve iyice yedirin. Günde 2 kere kullanarak yapacağınız bu işlem sonucunda yara izinin küçüldüğünü göreceksiniz. Düzenli ve uzun kullanım sonucu yara izi tamamen görünmez olacaktır.

Egzama tedavisi için hindistan cevizi yağı kullanımı

Egzamalı bölgeyi nemlendirmek kaşıntıyı azaltmak için önemlidir. Hindistan cevizi yağı ile yağlandırmadan nemlendirir böylece egzama için doğal bir tedavi yöntemi olur.

Tırnak eti bakımı için hindistan cevizi yağı kullanımı

Tırnak etine bir miktar sürüp iyice yedirdikten sonra su ile durulayınız. Hindistan cevizi yağının içindeki vitaminler ile tırnak etleriniz sağlıklı bir görünüme sahip olacaktır.

Makyaj temizliği için hindistan cevizi yağı kullanımı

Makyajlı yüzünüze bir miktar yağı yedirerek sürünüz, birkaç dakika beklettikten sonra pamuk yardımıyla yağı temizleyiniz ve durulayınız. Yüzünüz yumuşak ve tertemiz olacaktır.

Hindistan cevizi yağı alerji yapar mı?

Her insanın hassasiyet oranı farklıdır ancak hindistan cevizi yağının sebep olduğu herhangi bir alerjik belirti söz konusu değildir. Eğer hassasiyetiniz varsa test sonucu ile bunu öğrenebilirsiniz.

Hindistan cevizi yağı alerjiye iyi gelir mi?

İçerdiği vitaminler sayesinde oluşmuş alerjik yaralara iyi geldiği görülmüştür. Hindistan cevizi yağı ile saç bakımı, cilt bakımı ve vücut bakımı yapabilirsiniz.

Hindistan cevizi yağı nasıl saklanır?

Hindistan cevizi yağı en iyi hava almayan kavanozlarda, güneş görmeyen yerlerde özellikle fırın, ocak gibi yüksek ısı veren eşyaların yakınından uzak tutarak saklayabilir, daha uzun süre sağlıkla kullanabiliriz.

Aldığınız hindistan cevizi yağı katı veya sıvı olabilir. Buzdolabında sakladığınız zaman katılaşan hindistan cevizi yağı, 21 °C'de sıvı haline döner.