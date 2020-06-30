Hindistan cevizi yağı faydaları nelerdir? Hindistan cevizi yağı nasıl kullanılır? Hindistan cevizi yağı saç için kullanılır mı?

Hindistan cevizi dışı kahverengi, içi beyaz ve akışkan olan bir meyvedir. Hindistan cevizi yağı, iç beyaz kısmın kurutulması ve sıkılması ile elde edilen %100 doğal ve katkısız bir yağdır. Soğuk sıkım hindistan cevizi yağı içerisindeki mineralleri ve vitaminleri tamamiyle korur.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI NELERDİR?

Hindistan cevizi yağının sağlığa pek çok faydası vardır. İçerisinde faydalı 3 asit, potasyum, magnezyum, sodyum, protein içermesi sebebiyle vücudu dinç tutar. İçeriğinde bulunan yağ asitleri sayesinde güçlü antimikrobiyal özelliği bulunmaktadır. Bu sayede hindistan cevizi yağı, iltihaba karşı kalkan görevi görür.

Besinlerde tüketerek kullanabileceğiniz hindistan cevizi yağı ile bağışıklık sistemi güçlenir. Aynı zamanda kas ağrıları için bir çözümdür.

Kolay sindirilen hindistan cevizi yağı, vücutta yağ olarak depolanmaz ve çabuk enerjiye dönüşür.

Sağlıklı kolesterolü artırır. Kalp sağlığını iyileştirir, böylece kalp rahatsızlığı riski düşer.

İdrar yolu enfeksiyonları için iyi gelmektedir. Karaciğer sağlığını korur.

Tiroid bezinin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

Pankreası fazla yormaz, bu sebeple pankreas hastalıklarının belirtilerini azaltır.

Sindirimi kolay olan hindistan cevizi yağı, safra kesesi için hafif bir besindir. Bu nedenle safra kesesinin üzerindeki yükü hafifletir.

İçerisinde bulunanlar sayesinde bakterilerle savaşarak bağırsak sağlığını korur. Mide ülserive gastrit ile savaşır.

Beyin fonksiyonlarını sağlıklı tutan ve onarılmasına yardımcı olan hindistan cevizi yağı alzheimer için çok faydalıdır.

Diş sağlığı için vazgeçilmezler listenizde olmalıdır. Ayırca koku engelleyicidir.

Kanserle mücadelede tercih edilen besinlerden biridir. Tıbbi yardıma ek olarak kullanacağınız hindistan cevizi yağı ile mide kanseri riski önlenir.

Soğuk sıkım hindistan cevizi yağı sindirim sistemini ve metabolizmayı hızlandırır.

İçerisinde yüksek oranda sağlıklı doymuş yağ bulunması sebebiyle dengeli ve yeteri kadar tüketilmelidir.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI NE İŞE YARAR?

Hindistan cevizi yağını kozmetik ve yiyecek sektöründe sıklıkla görebilirsiniz. Bakım ve onarım yapması sebebiyle sık sık tercih edilen hindistan cevizi yağı, kullanıldığı ürünün kalitesini artırır.

Hindistan cevizi yağı kızartma yağı olarak kullanılabilir. Özellikle pankek, donut gibi tatlılar için kullanabilirsiniz.

Kek, kurabiye ve diğer tatlılar için güzel bir tatlandırıcı olur.

Smoothie, granola ve yulaf tabaklarına güzel bir lezzet verecektir.

Kahve için çok faydalı bir tatlandırıcıdır. Kahve kreması yerine tercih etmenizi öneririz.

Kurumuş ve çatlamış dudaklar için %100 doğal ve harika bir çözümdür.

Kuru ciltler için iyi bir nemlendiricidir. Sadece kuru bölgeye uygularsanız yağlanma sorunu ile de karşılaşmazsınız.

Yara izi tedavisi için uygundur.

Egzama için harika bir çözümdür.

Tırnak eti bakımınızı hindistan cevizi yağı ile yapabilirsiniz.

Makyaj temizleyici olarak kullanabilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI NASIL KULLANILIR?

Hindistan cevizi yağının kullanıldığı pek çok alan vardır. Bakım ürünlerinde ve besleyici ürünlerde tercih edilen hindistan cevizi yağını kullanabileceğiniz bazı alanları sizin için derledik.

Oil pulling yetiştiği bölgede genellikle bu teknikle kullanılır. Ağza alınan bir parça katı hindistan cevizi yağını 20 dakika kadar çiğneyin. Ağız sağlığı için faydalı bir yöntemdir. Ayrıca diş beyazlatma etkisi de vardır.

Makyaj temizleme için ideal bir üründür. Suya dayanıklı maskara ve koyu renkli rujlar için dahil güzel bir temizleme sunar. Makyajınızı bir pamuk yardımıyla temizledikten sonra, yüzünüzü ılık suyla durulayın.

Saç bakımı için çok faydalıdır. Saça ihtiyacı olan pek çok vitamini verir. Saçınızın uzunluğuna göre ayarlayabileceğiniz miktarı, yaklaşık yarım saat tutun ve durulayın.

Cilt bakımı için de kullanılır. Vücudunuz ve yüzünüz için tercih edebilirsiniz. Özellikle vücudun kuru bölgeleri olan eklem yerleri için yumuşatıcı etkisi çok iyi olur. Yarım saat sonra durulamanız daha iyi sonuç verir.

Bukleleri belirginleştirmek için çok iyi bir yöntemdir. Buklelere parlaklık verir ve daha düzgün durmasını sağlar.

Ferah ve temiz bir ten kokusu için tercih edebilirsiniz. Tercihe göre shea yağı, ararot yağı ile de karıştırarak kullanabilirsiniz. Ayaklarınıza ve koltuk altınıza sürerek doğal bir deodorant elde edersiniz.

Tıraş için tercih edebileceğiniz ürün, tıraş köpüğü yerine kullanılabilir. Hem daha pürüzsüz sonuç elde etmenizi sağlar hem de jiletin daha uzun süre dayanıklı kalmasını sağlar.

Güneş yanığı için kullanabilirsiniz. Derinin çabuk iyileşmesi ve soyulmanın önlenmesi için ilk yanık acısı geçtikten sonra düzenli olarak hafif masajla ile vücudunuza yedirin.

Pişik tedavisi için idealdir.

Yemekler için güzel bir tatlandırıcı ve faydalı vitaminler almanızı sağlayan bir üründür.

Saman nezlesi için kullanabilirsiniz. Burun çevresine bir miktar sürdüğünüz hindistan cevizi yağı sayesinde toz ve polenler burnu rahatsız edemez.

Bebeklerin diş çıkarırken duyduğu acıyı azaltmaya yardımcı olur. Diş etlerine hafifçe uygulayabilirsiniz.

Yara tedavi edici etkisi ile yara izlerinde, egzamada, böcek ısırıklarında kullanılabilir.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI SAÇ İÇİN KULLANILIR MI? HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ SAÇA FAYDALARI NELERDİR?

Hindistan cevizi yağı saç için mucizevi etkilere sahiptir. Saçın parlaklığını artırırken besler. Saçınızın uzunluğuna göre ayarlayabileceğiniz miktarda (ortalama 1.5 tatlı kaşığı) yağı saçınıza sürerek yarım saat bekletin ve sonrasında durulayın.

Yağlı saçlarınız varsa belki sadece hindistan cevizi yağı kullanmak istemezsiniz. Bunun için ek olarak çay ağacı yağı serumu ve argan yağı ekleyebilirsiniz. Bu şekilde yağ dengesi daha da dengelenecektir. Saçınızda yağ gibi ürünleri 1 saatten fazla tutmamanız gerekir.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI KAHVE İÇİN KULLANILIR MI?

Hindistan cevizi yağı kahve için lezzetli bir aroma ve yağ yakıcı bir mucizedir. Özellikle spor sonrası tercih edilebilir. Demlenmiş filtre kahveye veya pişirilmiş Türk kahvesine 1 çay kaşığı ekleyebilirsiniz.

Hindistan cevizi yağının kullanım alanı çok geniştir. Kozmetik ve sağlık sektöründe sık sık tercih edilen ürünü evlerinizde mutlaka bulundurmanızı tavsiye ederiz.

Hindistan cevizi yağı katı veya sıvı formda olabilir. Oda sıcaklığında sıvı olan yağ, buzdolabında katı olarak saklanabilir.