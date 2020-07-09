Hiçbir nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla hiçbir mi, hiç bir mi? Hiçbir ne demek?

Hiçbir kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, hiçbir TDK'ya göre nasıl yazılır? Hiç bir nasıl yazılır? Hiç bir mi, hiç bir mi? TDK'ya göre hiçbir kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE HİÇBİR NASIL YAZILIR?

Hiç bir: Yanlış

Hiçbir: Doğru

HİÇBİR İLE ÖRNEK CÜMLELER

hiçbir

sıfat, (hi'çbir)

Bir addan önce getirilerek o adın bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatan bir söz:

"Fakat o bir çift gözü hayalinden, rüyasından hiçbir şey silemedi." - Nazım Hikmet