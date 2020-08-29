Helme nedir? Helmelenmek ne demek? TDK'ya göre helmelenmek nedir?

Günlük hayatta kullanılan birçok kelimenin anlamının ne olduğu bilinmez veya yanlış bilinir. Genellikle mutfakta kullanılan helme ve helmelenmek kelimesi yiyeceklerin iyi pişmesiyle alakalı bir kelimedir. TDK'ya göre helme, helmelenmek kelime anlamı haberimizde.

HELME NEDİR?

Helme kelimesi iki anlamda kullanılıyor. İlki; fasulye, pirinç, buğday vb. taneler kaynatıldığında nişastanın çökelmesiyle oluşan koyu sıvı. İkincisi ise; bazı bitkilerin kök, çiçek ve tohumlarında bulunan koyu kıvamlı madde.

HELMELENMEK NE DEMEK?

Helmelenmek kelimesi TDK'ya göre, helme durumuna gelmek, karışmak, birbirinin içinde erimek anlamına geliyor. Diğer yandani nişastalı yiyecekler pişerken koyulaşmak, lapalaşmak olarak da kullanılır.

HELMELENMEK İLE İLGİLİ CÜMLE

Yerli ve yabancı muhtelif lengüistik elemanların tarih kazanında kaynaya kaynaya helmelenip hamur olmasından meydana gelen Türkçemiz.

O. V. Kanık.