Helal sertifikalı ürünler listesi 2020! Helal sertifikası nedir? Helal sertifikası veren kurumlar nelerdir?
Helal sertifikalı ürünlerin tüketimini tercih eden tüketiciler için hazırlanan Helal Sertifikalı ürünler listesi 2020 haberimizde. Helal sertifikası nedir? Helal sertifikası veren kurumlar nelerdir?
Helal sertifikalı ürünlerin tüketimini tercih eden tüketiciler için hazırlanan "Helal Sertifikası" bulunan markalar nelerdir?
HELAL SERTİFİKASI NEDİR?
Helal ürünleri tercih eden kişilerin kararlarını etkileyen helal sertifikası veya helal belgesi, tarafsız ve yetkili bir kurum tarafından üretim sürecinin helal standartlara göre işleyip işlemediği kontrol edilmesidir. Helal sertifikası firmalara verilen onaylanmış bir belgedir.
HELAL SERTİFİKASI VEREN KURUMLAR NELERDİR?
GİMDES
TSE
Dünya Helal Birliği
Helalder
HEDEM
HELAL SERTİFİKALI ÜRÜNLER LİSTESİ 2020, HELAL SERTİFİKALI MARKALAR
Afia
Pek çok ürünü bulunan Afia, çikolata, gofret, şekerleme, meşrubat, bisküvi, kek, kurabiye, pekmez, tahin, bal, sucuk gibi ürünler üretmektedir. Afia markası helal sertifikasına sahiptir.
Tadelle
Glutensiz olmasıyla da tercih edilen marka aynı zamanda helal sertifikalıdır.
Sagra
Ordu'da kurulmuş olan marka helal sertifikasına sahiptir.
Pernigotti
1860 yılında küçük bir bakkala dükkanı ile başlayan Pernigotti hikayesi, kaliteli ürünleriyle dikkat çekmektedir. Pernigotti de helal sertifikası olan çikolata ve dondurma markaları arasında yer almaktadır.
Helal Sertifikalı Bal Markaları
Balparmak
Binbirçiçek
Anavarza Bal
Helal Sertifikalı Et ve Et ürünleri
Erpiliç
Keskinoğlu
Lezita
Has Tavuk
Danet
Helal Sertifikalı Dondurmalar
Alpedo
Enfesdo Dondurma
Helal Sertifikalı Un ve Un Çeşitleri
Sinangil
Selva
Ulusoy
Helal Sertifikalı Kahvaltılıklar
Koska
Gesaş
Ogut
Helal Sertifikalı Makarna Markaları
Ankara
Selva
Pastavilla
Veronelli
Helal Sertifikalı Salça ve Konserve Ürünler
Tat (Ketçap ve mayonezi hakkında kesin bilgi yer almıyor.)
Burcu
Ören
Seç
Helal Sertifikalı Çay Markaları
Ofçay
Nurçay
Helal Sertifikalı Su ve Ürünleri
Hamidiye
Abant
Taşkesti
Sırma Su
Pet şişe, bardak ve damacana su çeşitleri helal sertifikasına sahiptir.
Helal Sertifikalı Süt ve Süt Ürünleri
Deva Özakça
Kervan
İtimat
Gündoğdu
Türkova
Kaanlar
Ünal
Güneşoğlu
İçim
- Süt, yoğurt, ayran, kaymak, tereyağı, krema, peynir ve çeşitleri için helal sertifikasına sahip olan markalardır.
Helal Sertifikalı Temizlik Malzemesi Markaları
Naturalive Beauty
Maranki
Ecolab
Belkim Kişisel Bakım ve Temizlik Ürünleri
İsmi yer alan markaların deterjan, yüzey temizleyici, yağ çözücü, şampuan, sıvı sabun, diş macunu, leke çıkarıcı, çamaşır suyu gibi ürünleri helal sertifikasına sahiptir.
Helal Sertifikalı Çiğköfte Markaları
Acıcık
İrfa Çiğköfte
Ayrıca, farklı ürün gruplarında ürüne sahip olan aşağıdaki markaların ürünleri de helal sertifikasına sahiptir.
Meysu - meyve suyu
Duru - bakliyat ürünleri
Simit Sarayı
Eriş Yumurta
Mevsim Baharat
Orkide Yağ
Pakmaya Ekmek Mayası
Fiskobirlik Kuruyemiş
Gimdes tarafından helal sertifikası verilen markalar yukarıda yer almaktadır. Daha fazla ürün seçeneği için Gimdes 'i ziyaret edebilirsiniz.
NOT:
Bir firmanın helal sertifikası almış olması, o markanın tüm ürünlerinin helal sertifikasına sahip olduğu anlamına gelmemektedir.
Bazı firmalar tüm ürünleriyle helal sertifikasına sahip olabilir ama istisnalar da yer almaktadır.