Helal sertifikalı ürünler listesi 2020! Helal sertifikası nedir? Helal sertifikası veren kurumlar nelerdir?

Helal sertifikalı ürünlerin tüketimini tercih eden tüketiciler için hazırlanan "Helal Sertifikası" bulunan markalar nelerdir?

HELAL SERTİFİKASI NEDİR?

Helal ürünleri tercih eden kişilerin kararlarını etkileyen helal sertifikası veya helal belgesi, tarafsız ve yetkili bir kurum tarafından üretim sürecinin helal standartlara göre işleyip işlemediği kontrol edilmesidir. Helal sertifikası firmalara verilen onaylanmış bir belgedir.

HELAL SERTİFİKASI VEREN KURUMLAR NELERDİR?

GİMDES

TSE

Dünya Helal Birliği

Helalder

HEDEM

HELAL SERTİFİKALI ÜRÜNLER LİSTESİ 2020, HELAL SERTİFİKALI MARKALAR

Afia

Pek çok ürünü bulunan Afia, çikolata, gofret, şekerleme, meşrubat, bisküvi, kek, kurabiye, pekmez, tahin, bal, sucuk gibi ürünler üretmektedir. Afia markası helal sertifikasına sahiptir.

Tadelle

Glutensiz olmasıyla da tercih edilen marka aynı zamanda helal sertifikalıdır.

Sagra

Ordu'da kurulmuş olan marka helal sertifikasına sahiptir.

Pernigotti

1860 yılında küçük bir bakkala dükkanı ile başlayan Pernigotti hikayesi, kaliteli ürünleriyle dikkat çekmektedir. Pernigotti de helal sertifikası olan çikolata ve dondurma markaları arasında yer almaktadır.



Helal Sertifikalı Bal Markaları

Balparmak

Binbirçiçek

Anavarza Bal

Helal Sertifikalı Et ve Et ürünleri

Erpiliç

Keskinoğlu

Lezita

Has Tavuk

Danet

Helal Sertifikalı Dondurmalar

Alpedo

Enfesdo Dondurma

Helal Sertifikalı Un ve Un Çeşitleri

Sinangil

Selva

Ulusoy

Helal Sertifikalı Kahvaltılıklar

Koska

Gesaş

Ogut

Helal Sertifikalı Makarna Markaları

Ankara

Selva

Pastavilla

Veronelli

Helal Sertifikalı Salça ve Konserve Ürünler

Tat (Ketçap ve mayonezi hakkında kesin bilgi yer almıyor.)

Burcu

Ören

Seç

Helal Sertifikalı Çay Markaları

Ofçay

Nurçay

Helal Sertifikalı Su ve Ürünleri

Hamidiye

Abant

Taşkesti

Sırma Su

Pet şişe, bardak ve damacana su çeşitleri helal sertifikasına sahiptir.

Helal Sertifikalı Süt ve Süt Ürünleri

Deva Özakça

Kervan

İtimat

Gündoğdu

Türkova

Kaanlar

Ünal

Güneşoğlu

İçim

- Süt, yoğurt, ayran, kaymak, tereyağı, krema, peynir ve çeşitleri için helal sertifikasına sahip olan markalardır.

Helal Sertifikalı Temizlik Malzemesi Markaları

Naturalive Beauty

Maranki

Ecolab

Belkim Kişisel Bakım ve Temizlik Ürünleri

İsmi yer alan markaların deterjan, yüzey temizleyici, yağ çözücü, şampuan, sıvı sabun, diş macunu, leke çıkarıcı, çamaşır suyu gibi ürünleri helal sertifikasına sahiptir.

Helal Sertifikalı Çiğköfte Markaları

Acıcık

İrfa Çiğköfte

Ayrıca, farklı ürün gruplarında ürüne sahip olan aşağıdaki markaların ürünleri de helal sertifikasına sahiptir.

Meysu - meyve suyu

Duru - bakliyat ürünleri

Simit Sarayı

Eriş Yumurta

Mevsim Baharat

Orkide Yağ

Pakmaya Ekmek Mayası

Fiskobirlik Kuruyemiş

Gimdes tarafından helal sertifikası verilen markalar yukarıda yer almaktadır. Daha fazla ürün seçeneği için Gimdes 'i ziyaret edebilirsiniz.

NOT:

Bir firmanın helal sertifikası almış olması, o markanın tüm ürünlerinin helal sertifikasına sahip olduğu anlamına gelmemektedir.

Bazı firmalar tüm ürünleriyle helal sertifikasına sahip olabilir ama istisnalar da yer almaktadır.