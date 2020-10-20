HCT (Hematokrit) nedir? HCT düşüklüğü ne anlama gelir? Kaç olmalıdır? HTC yüksekliği nedenleri nelerdir? Ölçümü nasıl yapılır?

HCT, kelime anlamı olarak bir kan ölçüm testidir. Bu test kanın içinde mevcut kırmızı kan hücreleri oranlarını ölçmektedir. Kırmızı kan hücreleri vücudunuzda oksijen taşıyan hücrelerdir. Çok az ya da çok fazla kırmızı kan hücresine sahip olmak bazı önemli ve dikkatli bir şekilde takibi gereken hastalıkların işareti olabilmektedir. İşte bu yüzden bu test insan sağlığı açısından son derece önemlidir.

HCT NEDİR?

Hematokrit testi, Hct olarak kısaca adlandırılır. Bu test ile kandaki kırmızı kan hücrelerinin oranı ölçülmektedir. Kırmızı kan hücreleri, vücudumuzda oksijen taşımaktadır. Çok az ya da çok fazla kırmızı kan hücresine sahip olmak bazı hastalıkların işareti olabilir. Hematokrit, kırmızı kan hücrelerinden oluşan kanın hacim oranını tespiti sağlamaktadır.

HCT KAÇ OLMALIDIR?

Hemaktokrit için normal aralıklar yaş ve erişkinlik sonrası kişinin cinsine bağlı olarak değişir. Standart değerler şöyledir:

Yenidoğan: % 55 – % 68

Bir haftalık: % 47 ila % 65

Bir aylık: % 37 ila % 49

Üç aylık: % 30 ila % 36

Bir yaş: % 29 ila % 41

On yaş: % 36 ila % 40

Yetişkin erkekler: % 42 ila % 54

Yetişkin kadınlar: % 38 ila % 46

Bu değerler farklı laboratuvarlar arasında az oranlarda değişebilmektedir.

HCT YÜKSEKLİĞİ NEDENLERİ

- Yüksek rakımlı yerlerde yaşamak

- Kronik sigara kullanımı

- Yetersiz sıvı alımı

- Uzun süre yüksek sıcaklığa maruz kalma

- Aşırı su kaybı

- Akciğer hastalıkları

- Bazı tümörler

- Polisitemi rubra Vera olarak bilinen kemik iliği bozukluğu

HCT YÜKSEKLİĞİ BELİRTİLERİ

– Aşırı halsizlik, yorgunluk, isteksizlik

– Baş ağrısı

– Ciltte kaşıntı,

– Kolay morarma

– Kas ve eklem ağrıları

– Dışkıda kan görülmesi

– Karın ağrısı

HCT DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENLERİ

- Kan kaybı

- Kolon kanseri

- Travmatik yaralanma

- Beslenme yetersizliği (folat, demir, vitamin B12)

- Kemik iliği problemleri

- Böbrek yetmezliği

- Anormal hemoglobin (orak hücreli anemi)

HCT DÜŞÜKLÜĞÜ BELİRTİLERİ

– Bitkinlik, halsizlik

- Çabuk yorulma

– Solgun görünüm

- Zayıflık

– Saç dökülmeleri

– Nefes darlığı

HCT ÖLÇÜMÜ NASIL YAPILIR?

Hematokrit tipik olarak kan numunesinden bir makine ile ölçülmektedir. Bu makinelerin birçoğu hematokriti doğrudan doğruya ölçmemektedir. Hematokrit ayrıca bir santrifüj kullanılarak manuel bir yöntemle de belirlenebilir.