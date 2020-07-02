Bakan Berat Albayrak ve ailesi hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan 1 kişi tutuklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik sosyal medyadaki hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin yurt genelinde gözaltına alınan 16 hesap yöneticisinden 1'i tutuklanırken, 5'i ifadelerinden sonra, 1'i adli kontrolle serbest kaldı. 9 kişinin işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, sosyal medyada 4'üncü çocuklarının dünyaya geldiğini duyurduğu paylaşımın ardından yapılan hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

35 HESAP TESPİT EDİLDİ, 16'SI GÖZALTINA ALINDI

Bakan Albayrak ve ailesine yönelik paylaşım yapıp, kişi ya da kurumları hedef gösteren hesaplara yönelik yapılan çalışmada 35 hesap yöneticisi tespit edildi. Bunlardan 16'sı, yurt genelinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI, 9 KİŞİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i, polisteki ifadelerinin ardından, 1'i çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 kişi ise tutuklandı. 9 kişinin ise adli işlemlerinin sürdüğü belirtildi.Tespit edilen hesap yöneticilerinden 4'ünün yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, diğer 15'inin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi.