Hazım Körmükçü kimdir? Hazım Körmükçü kaç yaşında, nereli?

Hilal Özdemir ile bir süre evli kalan Hazım Körmükçü, 1998-2002 yılları arasında oyuncu İpek Tuzcuoğlu'yla da evliydi. Oyuncu, sanatsever bir aileden geliyor. Dedesi Hazım Körmükçü, kardeşi Pelin Körmükçü ve kuzeni Hikmet Körmükçü de tanınan isimlerdir.

HAZIM KÖRMÜKÇÜ KİMDİR?

Körmükçü, 30 Ocak 1965 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Hazım Körmükçü, Darülbedayi'nin önemli oyuncularından Hazım Körmükçü'nün torunudur. Diğer yadan kız kardeşi Pelin Körmükçü ve kuzeni Hikmet Körmükçü de oyuncudur.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun olan Körmükçü, eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu'da oyuncu olarak göreve başladı. Çeşitli sinema ve televizyon yapımlarında da boy gösterdi. Müzikle de yakından ilgilenerek, bazı vurmalı çalgılara hakimliği ile de bilinir.

DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Yeter, Filinta, Kara Kutu, Osmanlı'da Derin Devlet, Ölümsüz Karanfiller, Dur Yolcu, Gizli Patron, Canım Anne, Kayıt Dışı, Vakayı Zaptiye, Alacakaranlık, Dedem Gofret Ve Ben, Deli Divane, Kalbimi Kıra Kıra, İntizar, Mesela Dedik, Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam, Tutku, Mesela Dedik, Ölümüne Sevda, Ali, Adada Bir Sonbahar.