Hazal Kaya kimdir? Hazal Kaya kaç yaşında, nereli? Hazal Kaya boyu, kilosu

Aşk-ı Memnu dizisiyle adını duyuran genç oyuncu Hazal Kaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümünde eğitim gördü. Oyuncu Ali Atay ile evli olan Kaya'nın bir de oğlu bulunuyor. Hazal Kaya boyu kaç?

HAZAL KAYA KİMDİR?

Kaya, 1 Ekim 1990'da İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokulu Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda, liseyi İstanbul İtalyan Lisesi'nde okudu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girmiştir. Annesi ve babası avukat olan Hazal Kaya, İstanbul Balat'ta büyüdü. 1997'de annesi ve babası ayrıldı.

GENCO DİZİSİYLE İLK KEZ BAŞROL OLDU

4.5 yaşında keman, 7 yaşında bale dersleri almaya başlayan Hazal Kaya lisede, okulun tiyatro kolunda ve korosunda yer aldı. Lise devam ederken katalog çekimlerine ve bazı ajanslara da başvuruda bulundu. Lisede eğitim hayatına devam ederken Cola Turka'nın reklam yüzü oldu. 2006 yılında Acemi Cadı dizisinin 46. bölümünde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2007 yılında lise 2. sınıftayken ilk kez Genco adlı televizyon dizisinde başrol oynadı. Kanal D'de yayınlanan, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil'i canlandırdı. İlk oynadığı film ise 2011 yılında gösterime giren Selçuk Aydemir'in yapımını üstlendiği Çalgı Çengi filmidir. Aynı zamanda Ekol Drama'da Ayla Algan'dan ders aldı. Ardından Ümit Çırak Modern Oyunculuk Teknikleri Atölyesi'nde Ümit Çırak'tan eğitim aldı. Türkçe'yle birlikte İngilizce, İtalyanca ve Almanca dillerini de konuşabiliyor.

Adını Feriha Koydum adlı dizisinde Feriha Yılmaz Sarrafoğlu karakterini canlandıran oyuncu, aynı sene içinde Ay Büyürken Uyuyamam adlı sinema filminde rol aldı. Bu Son Olsun adlı sinema filminde de Lale karakterini canlandırdı. ATV'de yayınlanan Son Yaz-Balkanlar 1912 ile ekrana döndü. 2013 yılında Kanal D'de yayınlanan A.Ş.K. adlı dizide tenis hocası Azra Özak karakterini canlandırdı. 2014 yılında ise yönetmenliğini Onur Ünlü'nün yaptığı İtirazım Var filminde Zeynep Bulut karakterini canlandırdı.

LEBANON AWARDS ÖDÜLÜNÜ ALAN TEK TÜRK SANATÇI

Ratingkurdu.com tarafından belirlenen Türkiye´de en çok beğenilen, en iyi 25 Türk Kadın Oyuncusu listesinde 14. sırada bulunan Hazal Kaya, uluslararası mükemmellik madalyası alarak "dünyanın en etkili isimleri" arasında yer aldı. 2015 yılında TV8'de yayınlanan Maral: En Güzel Hikayem dizisinde Maral Erdem karakterini canlandırdı. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli MBC kanallarında yapılan anketin sonuçlarına göre en fazla beğenilen Türk kadın sanatçılar anketinde 4. sırada yer aldı. Aynı zamanda 4 kıtada 35 farklı ülkeden bulunan, 2010 Ağustos - 2015 Ağustos dönemini kapsayan resmi açıklamaları derlenen araştırmaya göre de en popüler 10 kadın oyuncu listesinde 6. sıradadır. "Lebanon Awards 2015" ödülünü kazanan tek Türk sanatçıdır. Mayıs 2011 - Mayıs 2016 arasında, 4 kıta ve 35 farklı ülkeden elde edilen reyting sonuçlarına göre düzenlenen en popüler 10 kadın oyuncu listesinde 6. sıradadır. Amerika merkezli internet sitesi 'Top Beauty World' 2016'nın En Güzel 100 Kadını listesine giren 5 Türk oyuncudan biridir. 2017-2019 sezonunda ise Fox Türkiye'de yayınlanan Bizim Hikaye dizisinde Filiz Elibol Aktan karakterini canlandırdı.

2019 yılında Türk oyuncu, yönetmen, senarist Ali Atay ile evlendi ve "Fikret Ali" adında bir oğlu vardır. Hazal Kaya 1.60 boyundadır.