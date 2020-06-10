Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı

Hindistan'da tutulduğu hayvanat bahçesinden kaçan ve insanların yaşam alanlarına saldıran 180 kiloluk kaplan, yakalanana kadar 3 insana ve pek çok hayvana zarar verdi.

3 KİŞİYİ PARÇALADI

Hindistan'da Kanha Ulusal Parkında bulunan 180 kilo ağırlığındaki erkek kaplan, kafesinden kaçıp Chandrapur şehrinden Palaspani şehrine kadar 500 kilometre yürüdü. Bu süre zarfında köy ve kasabalardan geçen kaplan yolda üç kişiyi parçalayarak öldürdü. Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine her tarafta aranan kaplan kaplan, Bhopal şehrinde sakinleştirici ilaç verilerek yakalandı.

BİRÇOK HAYVANA DA ZARAR VERDİ

Kaplanın bir kişiyi öldürdüğü ihbarından iki gün sonra bir kişiyi daha öldürdüğü, bir hafta sonra üçüncü kişiyi öldürdüğü ihbarı geldi. Kaplanın bu arada geçtiği yerlerde birçok hayvanı da öldürdüğü söylendi. Hayvanat bahçesi müdürü Krishnamurthy Said, kaplanın kaçtığının fark edildiği zaman doğal hayata adapte olması adına yakalama için çalışma başlatılmadığı belirtti. Yakalama çalışmalarına, kaplanın insanların yaşadığı alanlara girmesi ve saldırdığı bilgisi gelince başlandığı duyuruldu.

ÖMRÜNÜ KAFESTE GEÇİRECEK

Yakalanan kaplan, kafese koyuldu. Kafes hayatının geri kalan kısmını kafesten hiç çıkarılmayarak geçirecek. Aylar süren çalışma sonrası yakalanan kaplanın tutulduğu kafes insanlardan en az 10 metre mesafede tutulacak ve ziyaretçilerin kendisine yaklaşmasına izin verilmeyecek. Yetkililer, kaplanın sakinleşmesi ve kafes yaşamına uyum sağlamasının uzun süreceğini ve bu süre zarfında sürekli gözetim altında tutulacağını söyledi.