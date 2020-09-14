Hayranlarım zarar veriyor diyen şarkıcı Alper Erözer, özel korumasıyla görüntülendi

Hayranları tarafından "Yerli Justin Bieber" olarak tanınan 16 yaşındaki Alper Erözer önceki gün alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Tarzıyla her daim dikkat çeken Erözer, yanındaki korumasıyla da şaşırttı.

"HAYRANLARIM BANA ZARAR VEREBİLİYOR"

Instagram'da 208 bin abonesi bulunan 16 yaşındaki genç şarkıcı, "Fanatik hayran kitlemden dolayı koruma ile gezmek zorunda kalıyorum. Çünkü insanların sevgisi bazen zarara dönüşebiliyor. O çok seviyor ve ne yaptığını bilemiyor. El hareketiyle bana zarar verebiliyor. Onları da anlıyorum, saygı duyuyorum ama yanımda biri olmak zorunda. Seven var sevmeyen de var. Kendimi korumam gerekiyor"ifadelerini kullandı.

"TÜRK MÜZİĞİNİ RAP BİTİRMEDİ"

Z kuşağına hitap ettiğini belirten Erözer, "Z kuşağı için en iyi müziği yapmaya çalışıyorum. Türkçe pop müziğini rap bitirmedi. Uzun zamandır hep yapılan aynı şeyler yapıldı o yüzden bitirdi" dedi.