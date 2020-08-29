Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinden 26 ülkeye tarım makinesi ihracatı yapılıyor

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Hasan Basri Kurt tarafından 1963 yılında 80 metrekarelik alanda tornacılık ve römork üretimi ile başlayan atölye, bugün Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 bin 500 metrekare kapalı, 34 bin metrekare açık alana sahip, 26 ülkeye ihracat gerçekleştirilen büyük bir işletmeye dönüştü.

Tarım makineleri üretimi yapan firmanın sahibi Kemal Kurt, babası Hasan Basri Kurt'un kurduğu işletmeyi, yerel ve milli olarak ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla büyüttüklerini söyledi. Hayrabolu'nun, Türkiye'de tarım makineleri üretiminde önemli bir paya sahip olduğunu ve işletmelerinde yılda yaklaşık 4 bin 500 tarım makinesi üretildiğini vurgulayan Kurt, imal ettikleri tohum ekim makinelerini başta Moldova, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan olmak üzere 26 ülkeye ihraç ettiklerini belirtti.

YÜZDE 70'İ İHRAÇ EDİLİYOR

Kurt, fabrikalarında üretilen tarım makinelerinin yüzde 30'unun iç piyasaya, yüzde 70'inin ise yurt dışına satıldığını, ihracat pazarını daha da geliştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Fabrikanın bulunduğu konum itibarıyla bazı avantajları olduğunu anlatan Kurt, şöyle devam etti:

"Avrupa sınır kapılarına, İstanbul'a, Tekirdağ liman ve demir yollarına yakın olmamız nedeniyle dünyanın her tarafına rahatlıkla makineleri gönderiyoruz. 26 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu ülkelerde bulunan bayilerimiz ve uzman teknik servisleri ile yabancı çiftçilerimizin de vazgeçilmez bir markası olduk. Bu durum, bizi kaliteli, güvenilir bir dünya markası haline getirdi. Son model teknolojik cihazlar kullanarak ürettiğimiz makinelerimizde kullandığımız malzemelerin yüksek kaliteli, çiftçimizin rahatlığını ve güvenliğini ön planda tutarak dayanıklı ve uzun ömürlü olmasına büyük önem vermekteyiz."