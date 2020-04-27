Hayallerin varsa ihtimalin vardır...

Hayali arkadaşları, güçlü kahramanları, zamansız oyunları vardır. Çocuğun gözünden bakarsan fani dünyaya özgürlüğü görürsün. Kocaman insanların, kocaman dağların ve ağaçların içinde küçücük dünyaları vardır ve özgürlükleri daimidir. Bencil ve ben merkezli bir özgürlüktür çocuğun özgürlüğü. O senden daha yüksek bir bilinçle yaşar hayatını. Nefesini tutmaz, ışığa bakar ve hakikati görür. Kirlenmemiş ruhunda aydınlığı görürsün. İnancı düşlerinde kurduğu yaşamından gelir. Savaşın ortasında kalmış çocuğun gözlerine bak. Şaşkın ama korkusuzdur. Çünkü bir kahraman gelecektir ve bu kötü oyun bitecektir. Açlığın ve sefaletin ortasındaki çocuğun gözlerine bak. Işıl ışıl bakan gözleriyle gülüyordur dünyaya. Meydan okurcasına kahramanca bir edayla tebessüm eder açlığına.

Ölüm yoktur çocuk için. Ölüm bizler için bir ceza çocuk için varoluştur. Cesur liderleri değil, çocuğun cesaretini örnek al. Çocuk plan yapmaz. Aklına gelen oyunu oynar, istediği rolde kalır, istemediği arkadaşını düşünmeden bırakır. Sen hayatına sıkı sıkıya bağımlı olmayı sevgi zannederkençocuk koşulsuz severek doğru olanı öğretir.İnsan olacaksan çocuğun sevgisini anlamaya çalış. Mahluk olmayı bırakmak için bir çocuğun dertlerine verdiği tepkileri gözlemle. O en iyi öğretmendir. Bilmediği bir dünyaya en güzel ortamından ayrılıp gelmiştir. Nefes almayı bilmeden gelir dünyaya oksijenden ciğerleri yanar. Sen ağlamayı acizlik olarak görürken, çocuk ağlayarak nefes almayı öğrenir. Sevmeyi, keşfetmeyi, düşe kalka yürümeyi, konuşmayı öğrenir. Çocuğun gücünü farket ve insan olmanın en güzel erdemlerine şahit ol!

Şimdi kendini dinle ve duygularını hisset. Nasıl nefes alıyorsun? Nasıl seviyorsun? Keşfetmeyi ne zaman bıraktın? Her düştüğünde yardım istemekten ve aciz bir ruh olmaktan bıkmadın mı? Kullandığın dil sevgi dili değilse hangi dil? Ne zaman çocuk olmayı bıraktın? İşte tüm bu sorulara verilecek cevapların seni yetişkin yapacak. Gözlerinde ışıl ışıl bir bakış için serbest bırak kendini ve duygularını.

Temizle tüm geçmiş tozlarını. Kalbin kir ve paslarınından kurtulduğunda, pırıl pırıl cilala tüm yaşantını.

Heyecan duy kendini ve hayatı tekrar keşfetmek için. Hayatın, bir çocuğun yaşadığı zorluklardan daha zor değildir inan bana. Senin büyüklüğün fiziksel dünya ile uyumlu ve sen artık yetişkinsin.

Şu ergen halinden çıkarsan eğer kendine gelecek, fark edecek ve hayatına şükran duyacaksın. İçindeki çocuğun ile konuşmaya başladığında gerçek bir yetişkin olacaksın.

İstemeyi bırak artık. İstemek seni aciz kılan tek şey. Arzulamaya da bırak. Arzuladığın hiç bir şey gerçek olmayacak. Her zaman arzulamaya devam edip duracaksın. Sadece hayal et! Ve hayallerinde ki sen ol. Şimdi hemen düşlediğin şey ol.

Eğer hayallerin varsa kesinlikle ihtimalin vardır unutma...

Sevgiyle ve aşkla kal...