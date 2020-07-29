Hava topunda kafasına darbe alan Trabzonsporlu Novak, yere yığıldı

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan Türkiye Kupası final karşılaşmasının 78. dakikasında korku dolu anlar yaşandı.

Bordo mavili ekipte hava topu mücadelesinde kafasına darbe alan Filip Novak, bir anda kendini yerde buldu. Saha içerisinde ilk müdahalesi yapılan Çek futbolcu, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Karşılaşmayı tamamlayamayan Novak'ın yerine Kamil Ahmet Çörekçi oyuna dahil oldu.

EKUBAN DA SAKATLANDI

Öte yandan Trabzonspor'da maçın 41. dakikasında da Ekuban sakatlanarak yerini Bilal Başaçıkoğlu'na bırakmıştı.