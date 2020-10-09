Belen Belediye Başkanı'ndan Hatay yangınıyla ilgili sabotaj iddiası

Bugün sabah saatlerinde Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan ve İskenderun ilçesindeki iki mahalleye de sıçrayan orman yangınına müdahaleler hala devam ediyor. Kısa sürede yerleşim yerlerini sıçrayan yangın nedeniyle Belen-İskenderun kara yolu da trafiğe kapatıldı.

Valilik tarafından yapılan ilk açıklamada, yangının trafo patlaması sonucu çıktığı aktarıldı. Yapılan yazılı açıklamada, "9 Ekim 2020 Cuma günü saat 10.00 sıralarında İskenderun ve Belen İlçelerimiz arasında bulunan Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgesi arasındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda trafo patlaması sonucu meydana gelen orman yangınına uçak, helikopter, arazöz ve dozerle birlikte müdahale ekipler tarafından yapılmakta olup, şiddetli rüzgârlarında etkisi ile büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Risk altındaki yerleşim yerlerinde tahliye işlemleri başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

"EVLERE YETİŞMEK ÜZERE"

Muhtar İhsan Sönmez konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. İlhan yaptığı açıklamada, "Kontrol altına alınamadı, devam ediyor. 4-5 kilometrelik alanı kapladı. Az ilerimizde meslek yüksek okulu var, onun atölyesine sıçradı. İtfaiyeler, helikopterler çalışıyor ama henüz kontrol altına alınamadı. Yaralı falan yok ama evlere çok az kaldı, yetişmek üzere. Kalabalık bir mahalle. 6-7 siteden oluşuyor. Ormanın kenarında oluyor. Dolayısıyla yangın her an evlere sıçrayabilir. Rüzgar şiddetli devam ediyor. Elektrik tellerinin yere düşmesi nedeniyle yanmaya başladı. Ormanın içi kontrol altına alınamıyor. Arkadaşlar sürekli çalışıyorlar. Havadan da 2-3 helikopter müdahale ediyor" ifadelerini kullandı.

VALİ YANGIN BÖLGESİNE GELDİ

Öte yandan Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun-Belen ilçeleri arasındaki ormanlık bölgede çıkan yangın ile ilgili söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor.

"SABOTAJ İHTİMALİNİ AKLIMIZA GETİRDİ"

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra değerlendirmelerde bulunan Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, ilçede tahliye işlemlerinin devam ettiğini belirtti ve "Yangının kaynağı olarak trafo diye düşünüldü. Ancak yangının farklı farklı alanlarda çıkması sabotaj ihtimalini aklımıza getirdi. Yeni gelen bir bilgiye göre Belen ilçesine sınır olan Arsuz ilçemizde de yangın çıkmış. Bu da sabotaj ihtimalini güçlendiriyor" ifadelerine yer verdi.