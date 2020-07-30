Hatay Barosu Başkanı polislerle yaşadığı kimlik tartışması sonrası gözaltına alındı

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez, İskenderun ilçesinde bir lokantada polisle arasında geçen kimlik kontrolü tartışmasının ardından dün gece gözaltına alındı. Kimliğini sorgulamak isteyen polise dayanağını soran Dönmez çıkan tartışmanın ardından geceyi Şehit Haydar Polis Karakolu'nda geçirdi. Sözcü'de yer alan habere göre, polisin "Biz devletiz kanunsuz iş yapmayız" diyerek zorla gözaltına aldığı Dönmez ile polislerin birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları öğrenildi.

MERSİN BAROSU BAŞKANINDAN DESTEK ZİYARETİ

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz Dönmez'i, ziyaret ederek konu hakkında bilgi aldı. Yeşilboğaz, polisin "Biz devletiz, hatta sizden daha fazla devletiz" sözleriyle 'savunma'ya gözdağı verildiğini belirterek şunları söyledi:

"Polis devleti değil, hukuk devleti ilelebet yaşayacaktır. Artık elinizi cübbelerimizden çekin. Cübbelerimizin onuru, kutsallığı, bağımsızlığı, özgürlüğü sizleri korkutuyor. Ama hiçbir baskı, sindirme politikaları, biz savunmanın temsilcilerini korkutamayacaktır, yıldırmayacaktır. Her koşulda, her zorlukta adalet ve bağımsızlık çizgisinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Savunma susturulamaz, savunma teslim alınamaz."

DÖNMEZ'DEN İLK AÇIKLAMA

Dönmez'den ise ilk açıklama geldi. Dönmez, "Hukuk devletinde yaşıyorsak, sorumlular hak ettiği cezayı alacaktır. Hukukun üstünlüğü herkese lazım" diye konuştu.

FEYZİOĞLU: KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da gözaltı kararına tepki gösterdi. Feyzioğlu Twitter adresinden şunları yazdı:

"Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem Dönmez'in ailesiyle yemek yediği sırada polisler tarafından kimlik göstermediği için gözaltına alınmasını kınıyoruz. Olay sonrasında TBB Avukat Hakları Merkezimizin üyesi Av. Şenol Yücesoy Mersin'den Birliğimiz adına destek olmak üzere Hatay'a intikal etmiştir. Polisin kimlik sorma yetkisi vardır. Ancak PVSK md. 4A'nın özü, polisin tanıdığı halde bir kişiye kimlik sormasına izin vermez. Kanunen il Cumhuriyet Başsavcısı ile eşit kurumsal pozisyonda bulunan baro başkanının o ilde görev yapan polis memurları ve özellikle amirleri tarafından tanınmaması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu sebeple Hatay Barosu Başkanına yapılan uygulama ve sonrasındaki fiziki müdahale keyfidir ve kanuna aykırıdır. Sorumlular hakkında adli ve idari yaptırım uygulanması gereklidir. TBB konunun takipçisi olacaktır."

"SÖYLEMEYE MECBURSUN"

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ise olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Makul şüphe mi var? Söylemeye mecbursun. Önleme araması için karar mı var? İbraz etmeye mecbursun. Bunları yapmıyorsan 'polis' olamazsın. Olamadığın, kendini 'devlet' zannetmenden belli… Kimse 'hukuk devletinden' bahsedemiyorsa sorumlusu bunlardır."

GÖZALTIYA TEPKİ YAĞDI

Gözaltı uygulamasına çok sayıda tepki gelirken bazıları şöyle:

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya: Ailesiyle yemek yerken kimliğini almak isteyen polise dayanak soran Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in yaşadıkları, haklarımızın kağıt üzerinde kaldığını çok net gösteriyor!

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen: Hatay'da daha önce AKP'li vekilin oğlu ile tartışan polisleri bulmak için, karakolda bütün emniyetçileri AKP Milletvekilinin oğlunun önüne suçlu gibi dizenler bugün Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez'i yaka paça gözaltına aldı.Sevsinler sizin hukukunuzu.

Erzincan Barosu Başkanı Adem Aktürk: Ailesiyle birlikte yemek yiyen Hatay Barosu Başkanımız Ekrem Dönmez, hiç bir yasal dayanak yokken, kimlik sorma nedeni ile haksız bir şekilde göz altına alınmıştır. Yapılan kanunsuz muameleyi şiddetle kınıyoruz. Hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğiz…

Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt: Ailesiyle yemek yediği lokantada kimliğini almak isteyen polislerden dayanak isteyen Hatay Barosu Başkanımız Ekrem Dönmez zorla götürülüp gözaltına alındı.Sosyal medya açık olduğu için bu bilgiyi sizlerle paylaşabiliyorum. Hepimiz başkanımızın yanındayız, yola çıkmaya hazırım.

Tekirdağ Barosu Başkanı Sedat Tekneci: Eşi ve çocuklarıyla yemek yediği lokantada kimliğini almak isteyen polislerden dayanak isteyen Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem Dönmez zorla götürülüp gözaltına alındı.Baro Başkanlarına Ankara'da yapılan kötü muamele ve fiili gözaltı zorla gözaltıya dönüştü. Savunma susmayacak.

Van Barosu Başkanı Zülküf Uçar: 22 Haziranda Ankara'da Baro Başkanlarının yürüyüşünü hukuksuzca engelleyenlerden birinin "KARŞINDA DERİN DEVLETİN POLİSİ VAR" söylemine şahit olmuştuk, şimdi ise "BEN DEVLETİM" söylemine şahit olduk. Karanlığa karşı elbette susmayacağız!

Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı: Ailesiyle yemek yiyen bir başsavcı, savcı ya da hakime, Emniyet müdürüne aynı kolluk bu şekilde kimlik sorabilir mi?Kolluk keyfi bir şekilde hangi vatandaş olursa olsun "neden şüphelendiğini, gerekçesiyle birlikte söylemek zorundadır. Öyle ben şüphelendim demekle olmaz.

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar: Hatay'da polis de baro başkanı da 'Ben devletim' diyor. Oysa devlet, bir aygıttır. Ona ruh ve can veren, vatan toprağında birlikte yaşamı kurala bağlamış aziz millettir. Yani.. Kimse kendini devlet yerine koyamaz, birlikte devletiz.

Prof.Dr. Adem Sözüer: Sadece Hatay Baro Başkanına Ekrem Dönmez'e değil kişi hak ve özgürlüklerine müdahale niteliğindeki her işlem ve eylemin gerekçesi her vatandaşa açıklanmak zorundadır. Hukuka uygun kullanıldığında zor kullanma yetkisi söz konusu olur. Bunun dışındaki kaba kuvvettir ve suçtur!