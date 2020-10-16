Son dakika! Hastane başhekiminden Markar Esayan ölümüyle ilgili açıklama
16.10.2020 21:49 | Güncelleme: 16.10.2020 22:35
Son dakika haberleri... Hastane başhekiminden Markar Esayan ölümüyle ilgili açıklama Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Okan Özçeker, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'In ölümüyle ilgili açıklamalarda bulunarak, "Mayıs 2019 yılında mide adenokarsinom dediğimiz amansız hastalık tanısı konmuştu.
Hastane başhekiminden Markar Esayan ölümüyle ilgili açıklama