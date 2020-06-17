Hasata hazırladığı ballarına ayının saldırdığı üreticinin tek tesellisi var
Bursa'da bir bal üreticisi, ballarını hasat için kovanlarının yanına gittiğinde şoke oldu. Bir ayı bazı kovanlardaki balları yerken üreticinin tek tesellisi ise tüm kovanların parçalanmaması oldu.
17.06.2020 13:21 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:23
Bursa Mustafakemalpaşa ilçesinin Sünlük köyünde aracılık yapan Cevat Bulut'un ormanların içine meşe balı almak için bıraktığı kovanlara ayılar saldırdı.
TEK TESELLİSİ BÜTÜN KOVANLARIN PARÇALANMAMIŞ OLMASI
Sabah kovanlarının bulunduğu bölgeye giden arıcı, kovanlarının parçalandığını, ballarının yendiğini görünce büyük üzüntü yaşadı. Üreticinin tek tesellisi ise, ayıların bütün kovanlarını parçalamamış olmaması.
"TEKRAR GELİP SALDIRABİLİRLER"
Ayıların kovanlarının yerlerini öğrendiğini ifade eden Cevat Bulut, "Kovanlarıma arılar saldırdı. Kovanlarımı parçalayıp ballarımı yediler. Ayılar kovanların yerini öğrendi, tekrar gelip saldırabilirler" dedi.