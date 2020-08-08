Hasan Ali Kaldırım, 8 yıldır formasını giydiği Fenerbahçe'den ayrıldı

Fenerbahçe, transfer bombalarını birer birer patlatırken sarı lacivertli kulüp önemli bir yıldıza da veda etti. 8 yıldır çubuklu formayı giyen milli sol bek Hasan Ali Kaldırım, takımdan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Forma giydiği dönemde kaptanlığa kadar yükselen deneyimli futbolcu, "Oynadığım süre boyunca kimilerini mutlu, kimilerini mutsuz etmiş olabilirim. Ancak emin olduğum bir şey var ki 3 numaralı çubukluyu giymek için, her zaman hazır olmak için tüm gayretimi gösterdim. Bu formanın kıymetini ve sorumluğunu her zaman bilmenin huzuruyla soyunma odasında bırakıyorum" ifadeleriyle ayrılığını resmiyete kavuşturdu.

Hasan Ali Kaldırım'ın açıklaması şu şekilde:

3 ASİSTLE OYNADI

Kariyerinde daha önce Kaiserslautern, Mainz ve Kayserispor'da oynayan oyuncu çubuklu formayı toplam 163 kez sırtına geçirdi. Hasan Ali, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 3 asistle oynadı.

FENERBAHÇE: YOLUN AÇIK OLSUN

Fenerbahçe, resmi sitesinden yaptığı açıklamada Hasan Ali'ye iyi dileklerini sundu ve "Şanlı Çubuklu formamızı 8 yıl boyunca 246 maçta şerefle taşımış, göstermiş olduğu istikrar ve profesyonellikle kaptanlık pazubandını koluna takmış, kendini sürekli geliştiren performansıyla Milli takımın da önemli bir parçası olmuş Hasan Ali Kaldırım ile yollarımız ayrılmıştır. Hasan Ali Kaldırım'a, 'kıymetini ve sorumluluğunu her zaman bilmenin huzuruyla soyunma odasına bırakıyorum' diyerek veda ettiği formamız adına akıttığı her bir damla ter için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Hasan Ali Kaldırım" ifadelerini kullandı.