Bundesliga'dan iki ekip, Hasan Ali Kaldırım'a teklif yaptı

Yeni sezonda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'a Bundesliga'dan 2 talip var. Önceliği Fenerbahçe'ye veren ve G.Saray'ın da ilgilendiği milli futbolcu, sarı-lacivertlilerden gelecek teklife göre hareket edecek.

19.05.2020 09:32 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:53

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle liglere verilen arada çalışmalarını aralıksız sürdüren Hasan Ali Kaldırım'ın Fenerbahçe'deki geleceği netlik kazanmadı. Kulübün verdiği idman programının haricinde bireysel olarak da çalışmalar gerçekleştiren tecrübeli futbolcuyla, başta Galatasaray olmak üzere Süper Lig'den bazı takımlar da ilgilenirken, Avrupa'dan da talip çıktı.

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BUNDESLİGA'DAN 2 TEKLİF VAR

2012 yılından bu yana sarı-lacivertli formayı terleten Hasan Ali Kaldırım, Almanya Bundesliga'nın üst düzey 2 takımından teklif almasına karşın Fenerbahçe Kulübü'nün kendisine yapacağı teklifi bekliyor. Fenerbahçe'de hırsı ve disiplini ile de büyük beğeni toplayan Hasan Ali'nin menajerliğini kardeşi Cem Kaldırım yapıyor.

Hasan Ali'nin uzun yıllardır hizmet ettiği sarı-lacivertli kulüple yeni sözleşmeye imza atmak istediği ve ilk tercihinin bu olduğu bilinirken, iki taraf için de şartların uygun olması önemli detay. Hasan Ali'nin Almanya'da yakından takip edildiği belirtilirken görüşmeleri Cem Kaldırım sürdürüyor.