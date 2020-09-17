Harry Potter oyunu fragmanı geldi! Harry Potter evreninde geçen Hogwarts Legacy ne zaman çıkacak?
Harry Potter evreninde geçen Hogwarts Legacy, RPG olarak oyun severlere sunulacak. Harry Potter oyunu fragmanı geldi! Harry Potter evreninde geçen Hogwarts Legacy ne zaman çıkacak? Hogwarts Legacy platformları neler?
Harry Potter evrenini oyun olarak yaşamak isteyenler için Hogwarts Legacy tanıtıldı. PlayStation 5 etkinliğinde adı Hogwarts Legacy olarak duyurulan yeni RPG oyun hakkında merak edilenler haberimizde. Hogwarts Legacy ne zaman çıkacak? Hogwarts Legacy hangi platformlarda oynanabilir olacak?
Kitaplarının ardından filmleriyle de geniş bir kitleye ulaşmış olan Harry Potter serisi bu sefer geliştirilmiş bir RPG oyunu ile oyunsever Potterhead'lere hitap etmek için geliyor. Harry Potter evreninde geçen RPG oyunu Hogwarts Legacy, oynayanları 1800'lü yıllara götürüyor. Sihirbazlık okulunda başımıza neler gelecek?
HARRY POTTER OYUNU HOGWARTS LEGACY KONUSU
Oyunun geçtiği zaman aralığı düşünüldüğü zaman Harry Potter karakterinin oyunda olmayacağı belli oluyor. "Büyücülük dünyasını paramparça etme potansiyeline sahip kadim bir sırrın anahtarını elinde tutan" isimsiz bir Hogwarts öğrencisi olacağımız oyunda, her şey bizim elimizde.
HOGWARTS LEGACY PLATFORMLARI NELER?
Oyun ilk olarak PS5 etkinliğinde tanıtıldı fakat PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X ve PC için de çıkış yapacak.
HOGWARTS LEGACY NE ZAMAN ÇIKACAK?
PS5 tanıtımı ile duyurulan Hogwarts Legacy, Warner Bros tarafından yayınlanacak. Sihirbazlık oyunu Hogwarts Legacy, 2021'de oyun severlerle ve Potterhead'lerle buluşacak.
PS5 ÖZELLİKLERİ NELER?
PS5, gücünü sekiz çekirdekli AMD Zen 2 CPU işlemcilerinden alıyor. Cihazın 16 GB GDDR6 RAM'i ve 825 GB'lık bir SSD depolaması bulunuyor.
PlayStation 5, aynı zamanda oldukça üstün ses özellikleriyle birlikte geliyor. Oldukça gelişmiş bir 3D ses teknolojisi olan Tempest 3D'yi kullanacak olan cihaz, yüzlerce farklı özel sesi aynı anda kullanılabilir hale getirecek.
PS5, görüntü kalitesi ile öne çıkacak. PS5 kullanıcıları, bir adet 4K TV yardımıyla, oldukça üstün bir görüntü kalitesi ile oyun oynayabilecekler.
PS5 OYUNLARI
God of War: Ragnarok
Call of Duty: Black Ops Cold War
2K12
Hogwarts Legacy
Spider-Man: Miles Morales
God of War
Final Fantasy XV
Fallout 4
Mortal Kombat X
Bloodborne
Monster Hunter World
Uncharted 4: A Thief's End
Ratchet and Clanck
Days Gone
Until Dawn
Battlefield 1
Detroit: Become Human
Infamous Second Son
The Last Guardian
Batman: Arkham Knight
Persona 5
Resident Evil 7: Biohazard
Madden NFL 21
EA Sports NHL 21
Moonray
Gothic Remake
MicroMan
Nith'O Infinity Reborn
Observer System Redux
Path of Exile 2
Outriders
PsyHotel
Quantum Error
Rainbow Six Quarantine
Rainbow Six Siege
Redo! Enhanced Edition
A Rat's Quest: The Way Back Home
Assassin's Creed Valhalla
Battlefield 6
Chorus
Cygni All Guns Blazing
Dauntless
DiRT 5
Dragon Age 4
Dying Light 2
FIFA 21
Godfall
Gods & Monster
Scarlet Nexus
Sniper Elite 5
Soulborn
Starfield
The Elder Scrolls 6
The Lord of the Rings Gollum
The Sims 5
Ultimate Fishing Simulator 2
Vampire The Masquerade Bloodlines 2
Warframe
Watch Dogs Legion
WRC 9
Marvel's Spider-Man Miles Morales
Gran Turismo 7
Ratchet & Clank Rift Apart
Project Athia
Stray
Returnal
Sackboy A Big Adventure
Destruction All Stars
Kena Bridge of Spirits
Goodbye Volcano High
Oddworld Soulstorm
Ghostwire: Tokyo
JETT The Far Shore?
Solar Ash?
Hitman III
Astro's Playroom
Little Devil Inside
NBA 2K21
Bugsmax
Demon's Souls
Deathloop?
Resident Evil Village
Pragmata
PS5 FİYATI NE KADAR?
PS5'in Dijital versiyonu ABD'de 399 dolardan satışa sunulacak. CD-Rom'lu standart versiyonu ise 499 dolarlık fiyatı ile raflardaki yerini alacak.
PLAYSTATION 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Türkiye'deki satış fiyatı da yaklaşık olarak belli olan PS5 12 Kasım'da Amerika, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de satışa çıkacak. 19 Kasım'da ise tüm dünyada piyasaya sürülecek.