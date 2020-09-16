Hande Erçel, rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına kaçamak yanıt verdi

Güzel oyuncu Hande Erçel, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Bir klinikten çıkan oyuncu, sete yetişeceğini belirterek hızlı adımlarla aracına doğru yöneldi. Rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşk yaşayıp yaşamadıkları sorusu yöneltilen Erçel, kaçamak yanıt vererek, "Yakıştırıyorlar evet. Biz sadece işimizi yapıyoruz. 24 saat çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rutin kontroller için kliniğe geldiğini söyleyen Hande Erçel'in vücuduyla ilgili bir takım operasyon yaptırdığı öğrenildi. "Sen Çal Kapımı" dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile ilgili konuşan Hande Erçel, basın mensuplarının, "Hayranlarınız sizi çok yakıştırıyor. Yeni bir dizi aşkı olur mu?" sorusuna, "Yakıştırıyorlar evet. Biz sadece işimizi yapıyoruz. 24 saat çalışıyoruz" yanıtını verdi.

ŞOFÖRÜ MASKE TAKMADI

Erçel'in şoförünün maske takmaması ise gözlerden kaçmadı.