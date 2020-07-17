Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığına Merve Boluğur ne dedi?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan Hande Erçel-Murat Dalkılıç çifti, bu kez ayrılık haberi ile gündem oldu. Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur'un ayrılık hakkında yorumu ise magazin gündeminde büyük ses getirdi. Peki, Merve Boluğur ne dedi?

HANDE ERÇEL-MURAT DALKILIÇ AYRILIĞINA MERVE BOLUĞUR NE DEDİ?

Hayranlarının yakın zamanda evlenmelerini beklediği ve hatta bir süredir aynı evde kalan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç çifti, büyük bir sürprize imza atarak aralarındaki ilişkiyi noktaladı. Ayrılık kararı sonrası Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur'un sosyal medyadan arkadaşına yazdığı not dikkat çekti.

Murat Dalkılıç ile Hande Erçel'in ayrılığı sonrası gözler ünlü popçunun eski eşi Merve Boluğur'a çevrildi. Boluğur'un arkadaşına yazdığı "Gerçek olduğunu sandığın bir rüya gördün mü?" sözlerine takipçileri "Şen kahkahalarının ve neşeli hallerinin sırrı ortaya çıktı, rüyan gerçek oldu" diye takıldı.