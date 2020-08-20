Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile ayrılığının nedeni olarak gösterilen Kerem Bürsin hakkında konuştu

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, önceki gün Beyoğlu'ndaki bir defileden çıkarken görüntülendi. Son günlerde borçlarından dolayı icralık olduğu konuşulan Dalkılıç, Hande Erçel ile ayrılmasıyla ilgili de konuştu.

"AYRILIĞIN KEREM'LE İLGİSİ YOK"

Borçlarından dolayı icralık olduğu yönündeki iddialarla gündeme gelen şarkıcı, muhabirlerin bu konuyu hatırlatmasının üzerine sessizliğini korudu. Şarkıcı, eski sevgilisi Hande Erçel'le ayrılıklarına Kerem Bürsin'in neden olduğu iddiasına da "Tabii ki onunla ilgisi yok" dedi.

Mekandan hızlı adımlarla çıkan Dalkılıç, alınan önlemleri hiçe sayarak maske takmadı. Kapının önünde kendisini bekleyen araca binen Dalkılıç, camı açarak basın mensuplarıyla vedalaşmayı da ihmal etmedi.