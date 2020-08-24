Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi

Bir kız bebek bekleyen Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çifti Nişantaşı'nda özel bir kliniğe kontrole gitti. 7 aylık hamile olan Kobal, ilk kez objektiflere yansıdı.

"SON İKİ AYIMIZ KALDI"

Klinikten el ele çıkan çiftten Kenan İmirzalioğlu, "Çok şükür her şey yolunda, bir sıkıntımız yok. Son iki ayımız kaldı. Allah nazarlardan saklasın" dedi.

"HER ŞEY YOLUNDA KONTROLE GELDİK"

Sinem Kobal ise, "Her şey yolunda kontrole geldik" diye konuştu. Sevenlerinden doğum gününde hediye yerine Kansersiz Yaşam Vakfı'na bağış yapmasını isteyen Sinem Kobal, muhabirlerin konuyla ilgili sorularına ise, "Sağ olsunlar, çok destek oldular. Güzel bir şeye vesile olduysak ne mutlu bize" şeklinde yanıt verdi.