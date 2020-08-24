Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Anne olmak için gün sayan Sinem Kobal, karnı burnunda haliyle ilk kez görüntülendi. Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile kontrole gelen Sinem Kobal, "Her şey yolunda" dedi.
24.08.2020 16:53 | Son Güncelleme: 25.08.2020 06:56
Bir kız bebek bekleyen Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çifti Nişantaşı'nda özel bir kliniğe kontrole gitti. 7 aylık hamile olan Kobal, ilk kez objektiflere yansıdı.
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"SON İKİ AYIMIZ KALDI"
Klinikten el ele çıkan çiftten Kenan İmirzalioğlu, "Çok şükür her şey yolunda, bir sıkıntımız yok. Son iki ayımız kaldı. Allah nazarlardan saklasın" dedi.
"HER ŞEY YOLUNDA KONTROLE GELDİK"
Sinem Kobal ise, "Her şey yolunda kontrole geldik" diye konuştu. Sevenlerinden doğum gününde hediye yerine Kansersiz Yaşam Vakfı'na bağış yapmasını isteyen Sinem Kobal, muhabirlerin konuyla ilgili sorularına ise, "Sağ olsunlar, çok destek oldular. Güzel bir şeye vesile olduysak ne mutlu bize" şeklinde yanıt verdi.