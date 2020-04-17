Telefon dolandırıcıları, hamile hemşire adına 60 bin TL kredi çekti

Kırıkkale'de yaşayan hemşire Satı Burcu Kara (29), hamilelik nedeniyle izne ayrıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evinde karantinada bulunan hamile kadın, telefon dolandırıcıları tarafından adına 60 bin lira kredi çekilerek, dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

''BAŞKA SESLER DE GELDİĞİ İÇİN BANKA OLDUĞUNA İNANDIM''

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan 7 aylık hamile Satı Burcu Kara, 26 Mart'ta telefonda kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığını söyledi. İzine ayrılan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan Kara, ''Beni arayan kişi banka görevlisi olarak tanıttı kendisini. Özel sağlık poliçemden dolayı bana para iadesi yapılacağını söyledi. Aradığını söylediği bankada hesabım olmadığını söyleyince hesap açtırmam gerektiğini söyledi. Paranın iadesinden sonra hesabın kapatılacağını söyledi. Ben de boş bir hesap açılacak ve kapanacak diye düşünerek onayladım. Onay işleminin ardından sürekli beni oyaladı; koronavirüsten dolayı evden çalıştığını, şubeden böyle işlerin yapılmadığını söyledi. Benimle konuşurken diğer taraftan ise başka sesler geldiği için bankadan arandığıma inandım'' dedi.

''BORÇ ALARAK KREDİYİ ÖDEMEK ZORUNDA KALDIM''

Daha sonra yine banka görevlisi olduğunu söyleyen başka kişilerin aradığını belirten Kara, ''En son arayan kişi 'İşleminiz gerçekleşecek, bir onay kodu gelecek' dedi. Ben de onay kodunu verdim. Ne olduysa ondan sonra oldu. Benim her türlü bilgimi biliyordu. Ev adresine kadar verdiler. Adımı, soyadımı bütün bilgilerimi söyledikleri için ben de o yüzden güvendim. Sonrasında hesabı açtı, kodu aldı. Adıma iki parça 30 bin, 30 bin kredi çekilmiş ve farklı bankaya aktarılmış. Dolandırıldığımı anladım ve şikayetçi oldum. Yoğun bakım hemşiresiyim, hamileyim, zor bir dönemden geçiyoruz. Ama bu şekilde mağdur edilmem çok üzdü beni. Sağdan soldan borç alarak krediyi ödemek zorunda kaldım'' ifadelerini kullandı.

''HASSAS BİR DÖNEMDE DOLANDIRILMASI, ZİYADESİYLE ÜZDÜ''

Kara'nın avukatı Yavuz Kuzucu ise suç duyurusunda bulunduklarını aktararak, ''Soruşturma devam ediyor, biz soruşturmanın bir an önce bitmesi için sürekli girişimlerde bulunuyoruz. Bu hassas dönemde sağlık çalışanlarımızın ne kadar özverili çalışmalar yaptığını biliyoruz. Bu yüzden bu hassas dönemde müvekkilimin 60 bin TL dolandırılmış olması da gerçekten ziyadesiyle bizleri üzmüştür. Biz gerekli başvuruları yaptık.'' açıklamasını yaptı.