Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü

Hindistan'ın Kerala eyaletinin Palakkad bölgesinde hamile bir filin ölümünün, içine kestane fişeği konulan bir meyveyi yedikten sonra meyvenin ağzında patlamasından kaynaklandığından şüphe ediliyor.

PATLAYICININ AĞZINDA PATLAYIP YARALANMA İHTİMALİ YÜKSEK

Yerel bir yetkili Ashique Ali, filin 23 Mayıs tarihinde nehirde yaralı bir şekilde bulunduktan dört gün sonra öldüğünü söyledi. Filin ağzında patlama kaynaklı yaraların olduğunu, şu ana kadar tam olarak patlayıcı türünü tespit edemediklerini ama bir aylık filin içine kestane fişeği doldurulan bir meyveyi yemesi sonucu patlayıcının ağzında patlayıp yaralanmış olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Olayın araştırıldığını söyleyen Vahşi Yaşam Koruma Şefi Surendra Kumar, vahşi yaşamın yakınında yaşayan insanların yaban domuzlarını uzak tutmak için etrafa içi kestane fişekleri ile dolu ananas ve diğer tür tatlı meyveler bıraktıklarını, filin ağzında patlamasına sebep olan bu meyvelerden yemiş olma ihtimali üzerinde çalıştıklarını söyledi.

4 GÜN SONRA NEHİRDE ÖLDÜ

Kumar, patlayıcının filin ağız kemikleri ve dişlerini parçaladığını fiilin yemek yiyemediği için zayıf düştüğünü ve öldüğünü söyledi. Kumar, filin 23 Mayıs tarihinde nehir yaralı bulununca yetkililerin tedavi için hayvanı hareketsiz hale getirmeye çalıştıklarını ama filin kaçtığını söyledi. Filin nehrin içinde olduğunu, suyun içine düşüp boğulma ihtimaline karşın sakinleştirici ilaç kullanamadıklarını, bunun üzerine iki fille kendisini kıyıya çekmeye çalıştıklarını ve başarılı olamadıkları için filin dört gün sonra nehirde öldüğünü söyledi.

ÜLKEDE GÜNDEM OLDU

Filin bu şekilde ölmesinden sonra ülkede tepkiler oluştu. Yerel hükümetin olay ile ilgili ciddi soruşturma başlattığını söyleyen Çevre Bakanı Prakash Javadekar, eninde sonunda suçluların yakalanacağını ve hayvanlara patlayıcı vererek öldürmenin kesinlikle Hindistan kültürü ile ters düştüğünü söyledi.